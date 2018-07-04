Кто виноват в уничтожении цветов в Сквере Славы?

В редакцию сайта КерчьИНФО нередко поступают жалобы керчан, сетующих на ненадлежащий уход коммунальных служб за растительными насаждениями в городе. Однако далеко не всегда ответственность несут сотрудники администрации или работники коммунальных служб. Иногда в ситуацию вмешивается и природа.

Так, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав КАРПОВ рассказал журналистам КерчьИНФО о том, что пагубное влияние на состояние цветов в Сквере Славы оказали улитки.

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Чиновник предоставил и фотографии.

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