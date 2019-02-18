Кто зарабатывает в Керчи больше всех?

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Керчи.

Редакция КерчьИНФО провела мониторинг по сайтам с вакансиями в Керчи и сделал подборку самых высокооплачиваемых профессий. Предлагаем топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в Керчи.

Самая высокая зарплата в Керчи

Главный механик (в промышленности) — 55 750 рублей в месяц

Открытая вакансия в Керчи. Требования — высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет. Способность быстро и грамотно реагировать на неожиданные ситуации. Сменная работа с 9.00 до 18.00.

Директор по экономике — 52 000 рублей в месяц

Для того чтобы стать заместителем генерального директора по экономике и финансам необходимо иметь соответствующее высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет. Режим работы с 8.00 до 17.00.

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Торговый представитель — 50 000 рублей в месяц

Не секрет, что работа торговым представителем одна из самых высокооплачиваемых не только в Керчи. Каждая фирма ставит свои условия, но по стандарту — обязательный опыт работы не меньше года. Часто требуется наличие собственного автомобиля, так как работа связана с постоянными разъездами по клиентам. График работы обещают 5/2, но торговые представители по опыту вам скажут — выходных не видать.

Инженер — 38 000 рублей в месяц

Требуется инженер водоснабжения и канализации на государственное предприятие. Обязанности — обеспечение технической эксплуатации, бесперебойной работы водопроводных сетей и сооружений. Требования — Высшее профессиональное образование по направлению Вода/канализация. Опыт работы обязателен.

С такой же зарплатой на этом же предприятии открыта вакансия — инженер пто (гидролог). Обязанности — осуществляет планирование и контроль за производством гидрологических наблюдений и геодезических работ с применением новых технических средств. График — пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00.

Врач-рентгенолог — 34 000 рублей в месяц

В Керчи открыта вакансия врача-рентгенолога. Требования — соответствующее высшее образование и опыт работы, должен знать основы законодательства РФ о здравоохранении, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения.