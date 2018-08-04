«Кубок двух морей»: В Керчи пройдет турнир по самбо

В Керчи пройдет турнир по самбо «Кубок двух морей». Уже в шестой раз он проводится именно в нашем городе. Об этом сообщили на сайте Всероссийской Федерации самбо.

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На этот раз турнир пройдет в довольно знаковый год, в который была запущена автомобильная ветка на Крымском мосту.

Турнир обещает быть беспрецедентным по своим масштабам, так как в турнире примут участие больше полутора тысяч мальчиков и девочек, которые приедут в Крым из более 100 городов России.

Помимо этого, в турнире планируют принять участие команды и из других стран.

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