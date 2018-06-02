Кубок Керчи по воркаут 2018 (фоторепортаж)

Вчера в Керчи состоялось масштабное спортивное соревнование — Кубок города по воркаут.
Участники спортивного конкурса соревновались в нескольких номинациях: силовое троеборье (подтягивания 24 кг, брусья 40 кг), троеборье до 18 лет, двоеборье до 12 лет, двоеборье до 16 лет, сольный фристал.
Читайте: В Керчи состоялся второй отборочный этап по street workout
Согласно официальным протоколам соревнований, в номинации «Двоеборье до 12 лет» больше всех баллов набрал Игорь СТЕБЛОВСКИЙ, в номинации «Сольный фристайл» — Данил ЦАУНЯ, в номинации «Силовое троеборье» победил Александр ГИРБА, в номинации «Троеборье до 18 лет» — Максим ЛОГОВСКОЙ, в номинации «Двоеборье до 16 лет» первенство также одержал Максим ЛОГОВСКОЙ.
Поздравляем победителей!