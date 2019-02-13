Куда «исчезли» колонны Пританея? (ВИДЕО)

С раскопок Пантикапея на горе Митридат сегодня утром неожиданно пропали колонны конструкции Пританея. Журналисты КерчьИНФО выехали на место событий для того, чтобы узнать подробности «таинственного» исчезновения фрагментов памятника.

Как сообщил журналистам КерчьИНФО сотрудник, находящийся на территории охраняемого памятника культуры – колонны были аккуратно демонтированы и вывезены на реставрацию сотрудниками керченского музея.

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Срочные меры по демонтажу были предприняты в связи с возникшей угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника.

После окончания реставрационных работ колонны будут аккуратно водворены на место.

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