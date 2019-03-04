Куда не добрались власти и МУПы: заброшенные керченские дворы (ФОТО)

В редакцию КерчьИНФО продолжают поступать письма от читателей с фотографиями керченских дворов, в которых творится разруха и хаос.

Так, одна из читательниц прислала фотографии дворов по улице Генерала Петрова, где видны горы мусора и веток, оставшихся, видимо, еще после прошедшего в городе два месяца назад снегопада.

«Уже почти два месяца во дворе дома №42 по улице Генерала Петрова свалка мусора и кучи веток, которые после снегопада не убирались. Открытые люки — стало, видимо, нормой для нашего города, и на это уже годами не обращают внимание. Дворник убирает только окурки и что-то по мелочам. А кто будет от остального очищать территорию? Вот такие заброшки в центральных районах надо Аксенову показывать, раз управляющие компании и местная власть не хотят замечать!», — пишет постоянная читательница КерчьИНФО.

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Такую же картину, к сожалению, можно наблюдать и в других районах города. Например, на улицах Орджоникидзе и Мира тоже до сих пор валяются сваленные непогодой деревья, на которые никто не обращает внимание.

Видимо, власти знают не все «проблемные» адреса в Керчи, и проверяют дворы и районы Керчи выборочно.

Куда не добрались власти и МУПы: заброшенные керченские дворы (ФОТО)