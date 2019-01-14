Куда обращаться, если не вывозят мусор в Керчи?

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

В России с 1 января перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В Керчи, как и во многих городах Крыма, сразу возникли проблемы с вывозом мусора. Но проблема постепенно решается.

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На протяжении месяца в редакцию КерчьИНФО приходило множество жалоб с фотографиями мусорных свалок. Сейчас ситуация с вывозом мусора в Керчи улучшилась, но у местных жителей еще есть много вопросов касательно новой системы. Постараемся найти на них ответы.

Куда звонить, если не вывозят мусор?

С 1 января по всему Крыму вывозом мусора региональный оператор ГУП «Крымэкоресурсы». Теперь все вопросы касательно вывоза мусора необходимо направлять оператору. Для удобства граждан работает горячая линия ГУП «Крымэкоресурсы» +7(978) 907 20 18. Именно по этому номеру можно сообщить о некачественной работе подрядчика, задать интересующие вас вопросы.

Известно, что вскоре в Керчи откроют операционный офис предприятия.

Как заключить договор на вывоз мусора в Керчи?

Договора с ГУП «Крымэкоресурсы» необходимо заключать всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Для жителей квартир и частных домовладений действует договор публичной оферты. Это значит, что гражданам не обязательно заключать договор на бумаге.

Теперь вывоз мусора — отдельная услуга, оплата за которую будет выноситься отдельно в квитанции за оплату коммунальных услуг. Расчет производится по количеству проживающих в доме или квартире человек.