Куда пойти на новогодних каникулах в Керчи?

С каждой минутой всё ближе и ближе подходит Новый год. Он подготовил для керчан множество интересных мероприятий.

Новый год — это волшебный праздник. У людей он ассоциируется с ёлкой, украшениями, разнообразным праздничным столом, и, конечно же, новогодними каникулами!

Новогодние каникулы — это целых 10 дней, за которые можно вдоволь выспаться, отдохнуть и посвятить время себе любимому.

Редакция КерчьИНФО перед новогодними каникулами представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие праздники.

Желаем Вам приятных каникул!

Афиша мероприятий в Керчи на новогодние каникулы (30 декабря-8 января)

30 декабря:

11:00 — в ДК «Корабел» московский театр с большой группой дрессированных животных представят новогоднюю театрально-цирковую сказку

15:00 — в малом зале ДК «Корабел» пройдут вечера отдыха для людей почтенного возраста «Новогодний переполох»

В кинотеатре ДК «Корабел» пройдут следующие сеансы:

13:30 — Три богатыря и наследница престола 2D, 6+

15:15 — Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2D, 16+

17:00 — Аквамен 3D, 12+

19:30 — Ёлки Последние 2D, 6+

21:20 — Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2D, 16+

31 декабря:

В кинотеатре ДК «Корабел» пройдут следующие сеансы:

10:00 — Три богатыря и наследница престола 2D, 6+

11:45 — Гринч 3D, 6+

13:30 — Три богатыря и наследница престола 2D, 6+

15:15 — Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2D, 16+

23:00-03:00 — на площади имени Ленина состоится праздничная новогодняя ночь

23:00 — театрализованное представление от деда Мороза и Снегурочки

23:45 — новогоднее поздравление руководства города

23:55 — поздравление президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА

00:00 — праздничный фейерверк

огненно-пиротехническое шоу «Гефест», г. Евпатория

новогоднее караоке

01:00 — концерт группы «БАЛАГАН ЛИМИТЕД», г. Москва

ди-джей пати

работа уличного комплекса «Новогодний городок»

23:00-03:00 — праздничная новогодняя ночь на площади детской школы искусств имени Р. Сердюка

23:00 — театрализованное представление от деда Мороза и Снегурочки

23:45 — новогоднее поздравление руководства города

23:55 — поздравление президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА

огненно-пиротехническое шоу «Гефест», г. Евпатория

новогоднее караоке

01:00 — концерт кавер-группы «Наобум», г. Евпатория

ди-джей пати

23:00-03:00 — праздничная новогодняя ночь на площади ДК «Корабел»

23:00 — театрализованное представление от деда Мороза и Снегурочки

23:45 — новогоднее поздравление руководства города

23:55 — поздравление президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА

новогоднее караоке

01:00 — концерт кавер-группы «Семь», г. Севастополь

огненно-пиротехническое шоу «Гефест», г. Евпатория

ди-джей пати

2 января:

В кинотеатре ДК «Корабел» пройдут следующие сеансы:

10:00 — Три богатыря и наследница престола 2D, 6+

11:45 — Гринч 3D, 6+

13:30 — Три богатыря и наследница престола 2D, 6+

15:15 — Снежная Королева: Зазеркалье 3D, 6+

16:50 — Ёлки Последние 2D, 6+

18:30 — Снежная Королева: Зазеркалье 3D, 6+

20:10 — Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2D, 16+

21:50 — Ёлки Последние 2D, 6+

3 января:

12:00 — сказка для детей «Барбоски» в ДК «Корабел»

15:00 — школьная новогодняя дискотека в ДК «Корабел»

15:00 — в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника откроется выставка частной коллекции старинных подсвечников, керосиновых ламп и фонарей Виктора Густого «На свет слетались мотыльки…»

15:00 — в Картинной галерее Восточно-Крымского Историко-Культурного музея-заповедника откроется выставка Памяти керченского художника-поэта Бориса Васильева-Пальм «К 80-летнему юбилею художника» (фондовая коллекция)

15:00 — в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника откроется выставка графических работ современного московского художника-символиста Александра Лаврухина из Москвы «С Высоцким в горы»

15:00 — в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника откроется коллективная выставка живописи художников изостудии Василия Химий «Лирика крымской души»

16:00 — в большом зале культурного центра имени Ю. Богатикова состоится эстрадная концертная программа «Мелодии зимы»

16:00 — в городском доме культуры пройдет новогодний утренник «Здравствуй, Новый год»

17:00-20:00 — на площади имени Ленина состоится развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» и будет работать уличный комплекс «Новогодний городок»

4 января:

12:00-14:00 — бесплатным праздничным мероприятием «В гостях у греческого Деда Мороза» порадует керчан Лапидарий – «Музей каменных древностей»

15:00 — Картинная галерея Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника приглашает любителей музыки посетить культурно-просветительное мероприятие «Рождества волшебные мгновенья»

15:00 — в городском доме культуры откроется выставка изостудий «Зимние сказки»

17:00-20:00 — на площади имени Ленина состоится развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» и будет работать уличный комплекс «Новогодний городок»

5 января:

14:00 — в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника пройдет культурно-образовательное мероприятие в формате проекта «Гостиная на Дворянской»: «Музыкальные вечера в галерее», презентация нового проекта — «Как слушать и понимать музыку» на примере «Аппассионата» Людвига ван Бетховена

17:00 — в городском доме культуры покажут кукольный спектакль «Тайны Снежной Королевы»

17:00-20:00 — на площади имени Ленина состоится развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» и будет работать уличный комплекс «Новогодний городок»

6 января:

17:00-20:00 — на площади имени Ленина состоится развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» и будет работать уличный комплекс «Новогодний городок»

7 января:

13:00 — на площади ДК «Корабел» состоится праздничная программа «Светлый праздник Рождества», театрализованное представление, праздничная концертная программа и будет работать уличный комплекс «Рождественский вертеп»

13:00 — на площади детской школы искусств имени Р. Сердюка состоится праздничная программа «Светлый праздник Рождества», театрализованное представление, праздничная концертная программа и будет работать уличный комплекс «Рождественский вертеп»

16:00-19:00 — на площади имени Ленина состоится праздничная программа «Светлый праздник Рождества», театрализованное представление, программа краснодарского шоу-театра «Лотос» и шоу-группы «КонфеТТи», выступление трио «Нежин» и будет работать уличный комплекс «Рождественский вертеп»