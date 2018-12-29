Куда пойти на новогодних каникулах в Керчи?

С каждой минутой всё ближе и ближе подходит Новый год. Он подготовил для керчан множество интересных мероприятий.
Новый год — это волшебный праздник. У людей он ассоциируется с ёлкой, украшениями, разнообразным праздничным столом, и, конечно же, новогодними каникулами!
Новогодние каникулы — это целых 10 дней, за которые можно вдоволь выспаться, отдохнуть и посвятить время себе любимому.
Редакция КерчьИНФО перед новогодними каникулами представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие праздники.
Желаем Вам приятных каникул!
Афиша мероприятий в Керчи на новогодние каникулы (30 декабря-8 января)
30 декабря:
11:00 — в ДК «Корабел» московский театр с большой группой дрессированных животных представят новогоднюю театрально-цирковую сказку
15:00 — в малом зале ДК «Корабел» пройдут вечера отдыха для людей почтенного возраста «Новогодний переполох»
В кинотеатре ДК «Корабел» пройдут следующие сеансы:
- 13:30 — Три богатыря и наследница престола 2D, 6+
- 15:15 — Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2D, 16+
- 17:00 — Аквамен 3D, 12+
- 19:30 — Ёлки Последние 2D, 6+
- 21:20 — Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2D, 16+
31 декабря:
В кинотеатре ДК «Корабел» пройдут следующие сеансы:
- 10:00 — Три богатыря и наследница престола 2D, 6+
- 11:45 — Гринч 3D, 6+
- 13:30 — Три богатыря и наследница престола 2D, 6+
- 15:15 — Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2D, 16+
23:00-03:00 — на площади имени Ленина состоится праздничная новогодняя ночь
- 23:00 — театрализованное представление от деда Мороза и Снегурочки
- 23:45 — новогоднее поздравление руководства города
- 23:55 — поздравление президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА
- 00:00 — праздничный фейерверк
- огненно-пиротехническое шоу «Гефест», г. Евпатория
- новогоднее караоке
- 01:00 — концерт группы «БАЛАГАН ЛИМИТЕД», г. Москва
- ди-джей пати
- работа уличного комплекса «Новогодний городок»
23:00-03:00 — праздничная новогодняя ночь на площади детской школы искусств имени Р. Сердюка
- 23:00 — театрализованное представление от деда Мороза и Снегурочки
- 23:45 — новогоднее поздравление руководства города
- 23:55 — поздравление президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА
- огненно-пиротехническое шоу «Гефест», г. Евпатория
- новогоднее караоке
- 01:00 — концерт кавер-группы «Наобум», г. Евпатория
- ди-джей пати
23:00-03:00 — праздничная новогодняя ночь на площади ДК «Корабел»
- 23:00 — театрализованное представление от деда Мороза и Снегурочки
- 23:45 — новогоднее поздравление руководства города
- 23:55 — поздравление президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА
- новогоднее караоке
- 01:00 — концерт кавер-группы «Семь», г. Севастополь
- огненно-пиротехническое шоу «Гефест», г. Евпатория
- ди-джей пати
2 января:
В кинотеатре ДК «Корабел» пройдут следующие сеансы:
- 10:00 — Три богатыря и наследница престола 2D, 6+
- 11:45 — Гринч 3D, 6+
- 13:30 — Три богатыря и наследница престола 2D, 6+
- 15:15 — Снежная Королева: Зазеркалье 3D, 6+
- 16:50 — Ёлки Последние 2D, 6+
- 18:30 — Снежная Королева: Зазеркалье 3D, 6+
- 20:10 — Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2D, 16+
- 21:50 — Ёлки Последние 2D, 6+
3 января:
12:00 — сказка для детей «Барбоски» в ДК «Корабел»
15:00 — школьная новогодняя дискотека в ДК «Корабел»
15:00 — в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника откроется выставка частной коллекции старинных подсвечников, керосиновых ламп и фонарей Виктора Густого «На свет слетались мотыльки…»
15:00 — в Картинной галерее Восточно-Крымского Историко-Культурного музея-заповедника откроется выставка Памяти керченского художника-поэта Бориса Васильева-Пальм «К 80-летнему юбилею художника» (фондовая коллекция)
15:00 — в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника откроется выставка графических работ современного московского художника-символиста Александра Лаврухина из Москвы «С Высоцким в горы»
15:00 — в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника откроется коллективная выставка живописи художников изостудии Василия Химий «Лирика крымской души»
16:00 — в большом зале культурного центра имени Ю. Богатикова состоится эстрадная концертная программа «Мелодии зимы»
16:00 — в городском доме культуры пройдет новогодний утренник «Здравствуй, Новый год»
17:00-20:00 — на площади имени Ленина состоится развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» и будет работать уличный комплекс «Новогодний городок»
4 января:
12:00-14:00 — бесплатным праздничным мероприятием «В гостях у греческого Деда Мороза» порадует керчан Лапидарий – «Музей каменных древностей»
15:00 — Картинная галерея Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника приглашает любителей музыки посетить культурно-просветительное мероприятие «Рождества волшебные мгновенья»
15:00 — в городском доме культуры откроется выставка изостудий «Зимние сказки»
17:00-20:00 — на площади имени Ленина состоится развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» и будет работать уличный комплекс «Новогодний городок»
5 января:
14:00 — в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника пройдет культурно-образовательное мероприятие в формате проекта «Гостиная на Дворянской»: «Музыкальные вечера в галерее», презентация нового проекта — «Как слушать и понимать музыку» на примере «Аппассионата» Людвига ван Бетховена
17:00 — в городском доме культуры покажут кукольный спектакль «Тайны Снежной Королевы»
17:00-20:00 — на площади имени Ленина состоится развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» и будет работать уличный комплекс «Новогодний городок»
6 января:
17:00-20:00 — на площади имени Ленина состоится развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» и будет работать уличный комплекс «Новогодний городок»
7 января:
13:00 — на площади ДК «Корабел» состоится праздничная программа «Светлый праздник Рождества», театрализованное представление, праздничная концертная программа и будет работать уличный комплекс «Рождественский вертеп»
13:00 — на площади детской школы искусств имени Р. Сердюка состоится праздничная программа «Светлый праздник Рождества», театрализованное представление, праздничная концертная программа и будет работать уличный комплекс «Рождественский вертеп»
16:00-19:00 — на площади имени Ленина состоится праздничная программа «Светлый праздник Рождества», театрализованное представление, программа краснодарского шоу-театра «Лотос» и шоу-группы «КонфеТТи», выступление трио «Нежин» и будет работать уличный комплекс «Рождественский вертеп»