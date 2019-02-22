Куда пойти на выходные в Керчи?

Приближаются последние выходные уходящей зимы — праздничные выходные, на которых мы будем отмечать День Защитника Отечества.

По прогнозам синоптиков, 23 и 24 февраля обещают выдаться холодными и дождливыми, поэтому самое время отправиться на какое-нибудь интересное или развлекательное мероприятие, проходящее в Керчи.

Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье.

Афиша мероприятий в Керчи (23-24 февраля)

Суббота, 23 февраля

В честь Дня Защитника Отечества в Керчи запланирован ряд праздничных мероприятий:

23 февраля, в 11-00 ч. — Комментированная выставка «Отечеству на верность присягая». Место проведения: ЦГБ им. В.Г. Белинского. 23.02.2019 г., 10-00 ч. — Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, быстрые!». Место проведения: МБУ ДО «Детско- юношеский клуб физической подготовки».

23.02.2019 г., 14-00 ч. — Праздничный концерт творческих коллективов «России верные сыны!». Место проведения: МБУК «ГЦКиД» ул. Свердлова, 6.

23.02.2019 г., 11- 30 ч. — Творческий конкурс рисунков «Буду Родины солдатом». Место проведения: Библиотека-филиал №1 им. О. Кошевого.

23.02.2019 г., 12-00 ч. — Вечер патриотической песни: «Песни военные, судьбы людские». Место проведения: Библиотека-филиал № 2 им. Некрасова.

23.02. 2019 г., 17-00 ч. — Кукольный спектакль «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Место проведения: МБУК «ГДК».

23.02.2019 г., 19- 00ч. — Концертно-развлекательная программа «Аты-баты». Место проведения: Фойе 2 этажа МБУК КДК «Корабел».

В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

В Большом зале:

10:00 — «Как приручить Дракона -3» (мультфиль) 3D, 6+;

12:00 — «Громкая связь» (российская комедия 2D), 16+;

13:50 — «Как приручить Дракона -3» (мультфильм) 3D, 6+;

15:45 — «Тобол» (историческая драма), 2D, 16+;

17:45 — «Как приручить Дракона -3» (мультфиль) 3D, 6+;

19:45 — «Тобол» (историческая драма), 2D, 16+;

21:45 — «Громкая связь» (российская комедия 2D), 16+.

2. В Малом зале:

10:15 — «Тобол» (историческая драма), 2D, 16+;

12:20 — «Как приручить Дракона -3» (мультфиль) 3D, 6+;

14:20 — «Громкая связь» (российская комедия 2D), 16+;

16:15 — «Как приручить Дракона -3» (мультфиль) 3D, 6+;

18:15 — «Как я стал русским» (романтическая комедия), 2D, 16+;

20:00 — «Громкая связь» (российская комедия 2D), 16+;

21:50 — «Тобол» (историческая драма), 2D, 16+.

Воскресенье, 24 февраля

В честь Дня Защитника Отечества:

24.02.2019 г.,15-00 ч. — Концертно-развлекательная программа «Праздник настоящих мужчин». Место проведения: Фойе 2 этажа МБУК КДК «Корабел».

24.02.2019 г.,12-00 ч. — Концерт хора ветеранов «Память» — «С Днем защитника Отечества». Место проведения: Концертный зал МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка».

В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

В Большом зале:

10:00 — «Как приручить Дракона -3» (мультфиль) 3D, 6+;

12:00 — «Громкая связь» (российская комедия 2D), 16+;

13:50 — «Как приручить Дракона -3» (мультфильм) 3D, 6+;

15:45 — «Тобол» (историческая драма), 2D, 16+;

17:45 — «Как приручить Дракона -3» (мультфиль) 3D, 6+;

19:45 — «Тобол» (историческая драма), 2D, 16+;

21:45 — «Громкая связь» (российская комедия 2D), 16+.

2. В Малом зале:

10:15 — «Тобол» (историческая драма), 2D, 16+;

12:20 — «Как приручить Дракона -3» (мультфиль) 3D, 6+;

14:20 — «Громкая связь» (российская комедия 2D), 16+;

16:15 — «Как приручить Дракона -3» (мультфиль) 3D, 6+;

18:15 — «Как я стал русским» (романтическая комедия), 2D, 16+;

20:00 — «Громкая связь» (российская комедия 2D), 16+;

21:50 — «Тобол» (историческая драма), 2D, 16+.

Кроме того, напоминаем, что 23 февраля в честь Дня Защитника Отечества в Керчи прогремит праздничный салют.