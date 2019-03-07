Куда пойти на выходных в Керчи?

С каждой минутой всё ближе и ближе подходят выходные. В этот раз их целых три!

В пятницу во всём мире отмечают Международный женский день. В 2019 году 8 Марта выпал на пятницу, поэтому керчане имеют возможность отдохнуть целых три дня.

Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие выходные.

Желаем Вам приятного времяпровождения!

Афиша мероприятий в Керчи (8, 9 и 10 марта)

Пятница, 8 марта:

— 15:00 — в фойе 2 этажа ДК «Корабел» пройдет вечер отдыха «Добрых встреч» «Праздник женского очарования»

— В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

В Большом зале:

09:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+

11:00 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+

13:15 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+

15:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+

17:30 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+

19:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+

21:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+

В Малом зале:

09:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+

11:30 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+

13:00 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+

14:50 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+

16:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+

18:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+

20:45 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+

Суббота, 9 марта:

— В этот весенний день ВКИКМЗ дарит подарок всем крымчанкам: прекрасные женщины, девушки и девочки могут посетить музейные объекты без оплаты стоимости входного билета. Действие акции распространяется только на индивидуальных посетителей. Объекты с обязательным экскурсионным сопровождением (Крепость Керчь и Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен) в акции не участвуют!

— 13:00 — в малом зале ДК «Корабел» состоится концертная программа хора народной песни «Родные напевы» «Музыкальная весна»

— 15:00-16:30 — в читальном зале Центральной библиотеки имени В. Г. Белинского состоится творческая встреча организатора и исполнителя бардовской песни Александра Зенитато «С любовью к Женщине…»

— 17:00 — в фойе 1 этажа ДК «Корабел» пройдет конкурс красоты и концертная программа «Мисс и Мини-Мисс Керчь»

— 17:00 — в театра имени Пушкина покажут кукольный спектакль «Царевна-лягушка»

— В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

В Большом зале:

09:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+

11:00 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+

13:15 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+

В Малом зале:

09:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+

14:50 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+

16:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+

18:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+

20:45 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+

Воскресенье, 10 марта:

— Провожать Масленицу керчане будут на площади имени Ленина

12:00-15:00

— праздничная блинная ярмарка

— выставка-продажа сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества

— работа аттракционов «Веселая карусель»

— праздничная блинная ярмарка — выставка-продажа сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества — работа аттракционов «Веселая карусель» конкурсно-развлекательная программа

12:00-13:00 — площадка №1 «Масленичная эстафета»:

— шутейные забавы

— кулачные бои

— прыгание в мешках

— перетягивание каната

12:00-13:00 — площадка №2 «Веселись честной народ»:

— мастер-класс «Кукла-мотонка»

— конкурс частушек с вокальным ансамблем «Тавричанка»

— конкурс перепляса «Веселая балалайка»

— веселый хоровод – «По широкому кругу»

— конкурс загадок и поговорок

12:00-13:00 — площадка №3

— детский раек с Петрушкой

12:00-13:00 — площадка №4

— ряженые затейники-коробейники

— фото-зона «В гостях у Масленицы»

12:00-15:00 — площадка №5

— лавка угощений для конкурсантов «Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели»

Площадка №6 «Масленичное Чучело» — выставка конкурсных обрядовых кукол

Площадка №7 — главная сцена «Солнышко красно, гори, гори ясно»

— праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города «Все заботы бросьте, приходите в гости!»

— шутейные забавы — кулачные бои — прыгание в мешках — перетягивание каната — мастер-класс «Кукла-мотонка» — конкурс частушек с вокальным ансамблем «Тавричанка» — конкурс перепляса «Веселая балалайка» — веселый хоровод – «По широкому кругу» — конкурс загадок и поговорок — детский раек с Петрушкой — ряженые затейники-коробейники — фото-зона «В гостях у Масленицы» — лавка угощений для конкурсантов «Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели» — выставка конкурсных обрядовых кукол — праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города «Все заботы бросьте, приходите в гости!» 12:30-13:00 — подведение итогов и награждение конкурса «Масленичное чучело»

13:00-15:00 — театрализованное представление «Проводы масленицы»

15:00 — сжигание чучела

На протяжения всего праздника работает «Лавка угощений». Каждый желающий отведать вкусные блины и чай, должен принять участие в конкурсной программе и получить праздничный флайер «Солнцев подарок», который затем можно будет обменять на блины с чаем в «Лавке угощений»

— 11:00 — на Марата, 15 пройдут мероприятия, посвященные празднику Масленицы, организованные семейным клубом «Сказка»

— В библиотеке имени А. Гайдара покажут передвижную выставку «Крымский мост дружбы» художественных работ учащихся отделения изобразительного искусства

— В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

В Большом зале:

09:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;

11:00 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;

13:15 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;

15:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;

17:30 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;

19:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;

21:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+.

В Малом зале:

09:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;

11:30 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+;

13:00 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;

14:50 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+;

16:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;

18:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;

20:45 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+.

Кроме того, на этих выходных:

— С 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого

— В МБУ ДПО «Информационно-методический центр» проходит городской конкурс исторических эссе «Крымская весна: 5 лет спустя»

— В МБУДО города Керчи РК «ЦДЮТ» — городской конкурс рисунков и плакатов

— В школьных библиотеках — выставка документов, фотоматериалов, художественной и документальной литературы, посвященной истории России — Крыма

— Порадует керчан на и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. На этих выходных (кроме 8 марта) можно посетить следующие выставки:

в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии

в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства» и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан», выставка рисунков девятилетней художницы Милены Пушкаревой «Девочка и кошки»

в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:

— «Аджимушкай. 1942 год»

— «Христианские памятники Керчи»

— «Крымский мост. Фантастическая реальность»

Временные выставки:

— «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)

— выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».

— выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»

— «Аджимушкай. 1942 год» — «Христианские памятники Керчи» — «Крымский мост. Фантастическая реальность» Временные выставки: — «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого) — выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы». — выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души» в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией

постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта

сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века

Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.

Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.

Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен