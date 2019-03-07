Куда пойти на выходных в Керчи?

С каждой минутой всё ближе и ближе подходят выходные. В этот раз их целых три!
В пятницу во всём мире отмечают Международный женский день. В 2019 году 8 Марта выпал на пятницу, поэтому керчане имеют возможность отдохнуть целых три дня.
Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие выходные.
Желаем Вам приятного времяпровождения!
Афиша мероприятий в Керчи (8, 9 и 10 марта)
Пятница, 8 марта:
— 15:00 — в фойе 2 этажа ДК «Корабел» пройдет вечер отдыха «Добрых встреч» «Праздник женского очарования»
— В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:
В Большом зале:
- 09:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+
- 11:00 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
- 13:15 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+
- 15:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
- 17:30 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+
- 19:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
- 21:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+
В Малом зале:
- 09:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
- 11:30 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+
- 13:00 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+
- 14:50 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+
- 16:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
- 18:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+
- 20:45 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+
Суббота, 9 марта:
— В этот весенний день ВКИКМЗ дарит подарок всем крымчанкам: прекрасные женщины, девушки и девочки могут посетить музейные объекты без оплаты стоимости входного билета. Действие акции распространяется только на индивидуальных посетителей. Объекты с обязательным экскурсионным сопровождением (Крепость Керчь и Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен) в акции не участвуют!
— 13:00 — в малом зале ДК «Корабел» состоится концертная программа хора народной песни «Родные напевы» «Музыкальная весна»
— 15:00-16:30 — в читальном зале Центральной библиотеки имени В. Г. Белинского состоится творческая встреча организатора и исполнителя бардовской песни Александра Зенитато «С любовью к Женщине…»
— 17:00 — в фойе 1 этажа ДК «Корабел» пройдет конкурс красоты и концертная программа «Мисс и Мини-Мисс Керчь»
— 17:00 — в театра имени Пушкина покажут кукольный спектакль «Царевна-лягушка»
— В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:
В Большом зале:
- 09:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+
- 11:00 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
- 13:15 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+
В Малом зале:
- 09:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
- 14:50 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+
- 16:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
- 18:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+
- 20:45 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+
Воскресенье, 10 марта:
— Провожать Масленицу керчане будут на площади имени Ленина
- 12:00-15:00
— праздничная блинная ярмарка
— выставка-продажа сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества
— работа аттракционов «Веселая карусель»
- конкурсно-развлекательная программа
12:00-13:00 — площадка №1 «Масленичная эстафета»:
— шутейные забавы
— кулачные бои
— прыгание в мешках
— перетягивание каната
12:00-13:00 — площадка №2 «Веселись честной народ»:
— мастер-класс «Кукла-мотонка»
— конкурс частушек с вокальным ансамблем «Тавричанка»
— конкурс перепляса «Веселая балалайка»
— веселый хоровод – «По широкому кругу»
— конкурс загадок и поговорок
12:00-13:00 — площадка №3
— детский раек с Петрушкой
12:00-13:00 — площадка №4
— ряженые затейники-коробейники
— фото-зона «В гостях у Масленицы»
12:00-15:00 — площадка №5
— лавка угощений для конкурсантов «Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели»
Площадка №6 «Масленичное Чучело» — выставка конкурсных обрядовых кукол
Площадка №7— главная сцена «Солнышко красно, гори, гори ясно»
— праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города «Все заботы бросьте, приходите в гости!»
- 12:30-13:00 — подведение итогов и награждение конкурса «Масленичное чучело»
- 13:00-15:00 — театрализованное представление «Проводы масленицы»
- 15:00 — сжигание чучела
На протяжения всего праздника работает «Лавка угощений». Каждый желающий отведать вкусные блины и чай, должен принять участие в конкурсной программе и получить праздничный флайер «Солнцев подарок», который затем можно будет обменять на блины с чаем в «Лавке угощений»
— 11:00 — на Марата, 15 пройдут мероприятия, посвященные празднику Масленицы, организованные семейным клубом «Сказка»
— В библиотеке имени А. Гайдара покажут передвижную выставку «Крымский мост дружбы» художественных работ учащихся отделения изобразительного искусства
— В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:
В Большом зале:
- 09:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;
- 11:00 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;
- 13:15 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;
- 15:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;
- 17:30 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;
- 19:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;
- 21:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+.
В Малом зале:
- 09:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;
- 11:30 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+;
- 13:00 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;
- 14:50 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+;
- 16:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;
- 18:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;
- 20:45 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+.
Кроме того, на этих выходных:
— С 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого
— В МБУ ДПО «Информационно-методический центр» проходит городской конкурс исторических эссе «Крымская весна: 5 лет спустя»
— В МБУДО города Керчи РК «ЦДЮТ» — городской конкурс рисунков и плакатов
— В школьных библиотеках — выставка документов, фотоматериалов, художественной и документальной литературы, посвященной истории России — Крыма
— Порадует керчан на и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. На этих выходных (кроме 8 марта) можно посетить следующие выставки:
- в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии
- в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства» и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан», выставка рисунков девятилетней художницы Милены Пушкаревой «Девочка и кошки»
- в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:
— «Аджимушкай. 1942 год»
— «Христианские памятники Керчи»
— «Крымский мост. Фантастическая реальность»
Временные выставки:
— «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)
— выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».
— выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»
- в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией
- постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта
- сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века
- Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
- Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
- Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен