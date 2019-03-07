Куда пойти на выходных в Керчи?

Куда пойти на выходных в Керчи?

С каждой минутой всё ближе и ближе подходят выходные. В этот раз их целых три!

В пятницу во всём мире отмечают Международный женский день. В 2019 году 8 Марта выпал на пятницу, поэтому керчане имеют возможность отдохнуть целых три дня.

Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие выходные.

Желаем Вам приятного времяпровождения!

Афиша мероприятий в Керчи (8, 9 и 10 марта)

Пятница, 8 марта:

— 15:00 — в фойе 2 этажа ДК «Корабел» пройдет вечер отдыха «Добрых встреч» «Праздник женского очарования»

— В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

В Большом зале:

  • 09:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+
  • 11:00 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
  • 13:15 —  «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+
  • 15:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
  • 17:30 —  «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+
  • 19:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
  • 21:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+

В Малом зале:

  • 09:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
  • 11:30 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+
  • 13:00 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+
  • 14:50 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+
  • 16:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
  • 18:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+
  • 20:45 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+

Суббота, 9 марта:

— В этот весенний день ВКИКМЗ дарит подарок всем крымчанкам: прекрасные женщины, девушки и девочки могут посетить музейные объекты без оплаты стоимости входного билета. Действие акции распространяется только на индивидуальных посетителей. Объекты с обязательным экскурсионным сопровождением (Крепость Керчь и Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен) в акции не участвуют!

— 13:00 — в малом зале ДК «Корабел» состоится концертная программа хора народной песни «Родные напевы» «Музыкальная весна»

— 15:00-16:30 — в читальном зале Центральной библиотеки имени В. Г. Белинского состоится творческая встреча организатора и исполнителя бардовской песни Александра Зенитато «С любовью к Женщине…»

— 17:00 — в фойе 1 этажа ДК «Корабел» пройдет конкурс красоты и концертная программа «Мисс и Мини-Мисс Керчь»

— 17:00 — в театра имени Пушкина покажут кукольный спектакль «Царевна-лягушка»

— В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

В Большом зале:

  • 09:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+
  • 11:00 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
  • 13:15 —  «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+

В Малом зале:

  • 09:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
  • 14:50 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+
  • 16:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+
  • 18:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+
  • 20:45 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+

Воскресенье, 10 марта:

— Провожать Масленицу керчане будут на площади имени Ленина

  • 12:00-15:00
    — праздничная блинная ярмарка
    — выставка-продажа сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества
    — работа аттракционов «Веселая карусель»
  • конкурсно-развлекательная программа
    12:00-13:00 — площадка №1 «Масленичная эстафета»:
    — шутейные забавы
    — кулачные бои
    — прыгание в мешках
    — перетягивание каната
    12:00-13:00 — площадка №2 «Веселись честной народ»:
    — мастер-класс «Кукла-мотонка»
    — конкурс частушек с вокальным ансамблем «Тавричанка»
    — конкурс перепляса «Веселая балалайка»
    — веселый хоровод – «По широкому кругу»
    — конкурс загадок и поговорок
    12:00-13:00 — площадка №3
    — детский раек с Петрушкой
    12:00-13:00 — площадка №4
    — ряженые затейники-коробейники
    — фото-зона «В гостях у Масленицы»
    12:00-15:00 — площадка №5 
    — лавка угощений для конкурсантов «Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели»
    Площадка №6 «Масленичное Чучело» — выставка конкурсных обрядовых кукол
    Площадка №7— главная сцена «Солнышко красно, гори, гори ясно»
    — праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города «Все заботы бросьте, приходите в гости!»
  • 12:30-13:00 — подведение итогов и награждение конкурса «Масленичное чучело»
  • 13:00-15:00 — театрализованное представление «Проводы масленицы»
  • 15:00 — сжигание чучела

На протяжения всего праздника работает «Лавка угощений». Каждый желающий отведать вкусные блины и чай, должен принять участие в конкурсной программе и получить праздничный флайер «Солнцев подарок», который затем можно будет обменять на блины с чаем в «Лавке угощений»

— 11:00 — на Марата, 15 пройдут мероприятия, посвященные празднику Масленицы, организованные семейным клубом «Сказка»

— В библиотеке имени А. Гайдара покажут передвижную выставку «Крымский мост дружбы» художественных работ учащихся отделения изобразительного искусства

— В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

В Большом зале:

  • 09:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;
  • 11:00 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;
  • 13:15 —  «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;
  • 15:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;
  • 17:30 —  «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;
  • 19:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;
  • 21:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+.

В Малом зале:

  • 09:15 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;
  • 11:30 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+;
  • 13:00 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;
  • 14:50 — «Гурвинек. Волшебная игра» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный — 80 минут), 6+;
  • 16:20 — «Капитан Марвел» 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 минуты), 16+;
  • 18:40 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;
  • 20:45 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+.

Кроме того, на этих выходных:

— С 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого

— В МБУ ДПО «Информационно-методический центр» проходит городской конкурс исторических эссе «Крымская весна: 5 лет спустя»

— В МБУДО города Керчи РК «ЦДЮТ» — городской конкурс рисунков и плакатов

— В школьных библиотеках — выставка документов, фотоматериалов, художественной и документальной литературы, посвященной истории России — Крыма

—  Порадует керчан на и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. На этих выходных (кроме 8 марта) можно посетить следующие выставки:

  • в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии
  • в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства» и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан», выставка рисунков девятилетней художницы Милены Пушкаревой «Девочка и кошки»
  • в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:
    — «Аджимушкай. 1942 год»
    — «Христианские памятники Керчи»
    — «Крымский мост. Фантастическая реальность»
    Временные выставки:
    — «На свет слетались мотыльки…»  (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)
    — выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».
    — выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»
  • в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией
  • постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта
  • сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века
  • Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
  • Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
  • Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен

 

 

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