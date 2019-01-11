Куда пойти на выходных в Керчи?

Вот и наступили первые долгожданные выходные после новогодних каникул! С каждой минутой они подходят всё ближе и ближе.
Выходные — это не просто два дня в конце недели, это маленькая жизнь. Это дни недели, которые, наконец, можно посвятить себе и отдохнуть.
Редакция КерчьИНФО представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье. Желаем Вам приятных выходных!
Афиша мероприятий в Керчи (12-13 января)
Суббота, 12 января:
13:00 — легендарный цирк Юрия Никулина дает последнее представление. Купол цирка расположен в Комсомольском парке.
18:00 — в фойе 2 этажа КДК «Корабел» состоится вечер семейного отдыха в честь празднования Старого Нового года.
В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:
- «Три богатыря и наследница престола» — мультфильм, приключения, семейный;
- «Снежная королева. Зазеркалье » — мультфильм, приключения, комедия;
- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — комедия;
- «Начни сначала» — мелодрама, комедия;
- «Елки Последние» — комедия.
Воскресенье, 13 января:
В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:
- «Три богатыря и наследница престола» — мультфильм, приключения, семейный;
- «Снежная королева. Зазеркалье » — мультфильм, приключения, комедия;
- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — комедия;
- «Начни сначала» — мелодрама, комедия;
- «Елки Последние» — комедия.