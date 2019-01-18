Куда пойти на выходных в Керчи?

С каждой минутой всё ближе и ближе подходят выходные 19 и 20 января.

Выходные — это не просто два дня в конце недели, это маленькая жизнь. Это дни недели, которые, наконец, можно посвятить себе и отдохнуть.

Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье.

Желаем Вам приятных выходных!

Афиша мероприятий в Керчи (15-16 декабря)

Суббота, 19 января:

В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:

«Три богатыря и наследница престола» — мультфильм, приключения, семейный;

«Снежная королева. Зазеркалье» — мультфильм, приключения, комедия;

«Пышка» — мюзикл, драма, комедия;

«Начни сначала» — мелодрама, комедия;

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — комедия.

Воскресенье, 20 января:

15:00 — в малом зале ДК «Корабел» состоится танцевально-развлекательная программа под названием «Лечу»

В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:

«Три богатыря и наследница престола» — мультфильм, приключения, семейный;

«Снежная королева. Зазеркалье» — мультфильм, приключения, комедия;

«Пышка» — мюзикл, драма, комедия;

«Начни сначала» — мелодрама, комедия;

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — комедия.

Кроме того, на выходных с 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.

Порадует керчан на и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник:

в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии

в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства» и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан»

в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:

— «Аджимушкай. 1942 год»

— «Христианские памятники Керчи»

— «Крымский мост. Фантастическая реальность»

Временные выставки:

— «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)

— «К 80-летнему юбилею художника» — памяти керченского художника Бориса Васильева-Пальма

— выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».

— выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»

— «Аджимушкай. 1942 год» — «Христианские памятники Керчи» — «Крымский мост. Фантастическая реальность» Временные выставки: — «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого) — «К 80-летнему юбилею художника» — памяти керченского художника Бориса Васильева-Пальма — выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы». — выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души» в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией

постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта

сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века

Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.

Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.

Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен