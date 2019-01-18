Куда пойти на выходных в Керчи?

С каждой минутой всё ближе и ближе подходят выходные 19 и 20 января.
Выходные — это не просто два дня в конце недели, это маленькая жизнь. Это дни недели, которые, наконец, можно посвятить себе и отдохнуть.
Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье.
Желаем Вам приятных выходных!
Афиша мероприятий в Керчи (15-16 декабря)
Суббота, 19 января:
В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:
- «Три богатыря и наследница престола» — мультфильм, приключения, семейный;
- «Снежная королева. Зазеркалье» — мультфильм, приключения, комедия;
- «Пышка» — мюзикл, драма, комедия;
- «Начни сначала» — мелодрама, комедия;
- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — комедия.
Воскресенье, 20 января:
15:00 — в малом зале ДК «Корабел» состоится танцевально-развлекательная программа под названием «Лечу»
В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:
- «Три богатыря и наследница престола» — мультфильм, приключения, семейный;
- «Снежная королева. Зазеркалье» — мультфильм, приключения, комедия;
- «Пышка» — мюзикл, драма, комедия;
- «Начни сначала» — мелодрама, комедия;
- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — комедия.
Кроме того, на выходных с 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.
Порадует керчан на и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник:
- в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии
- в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства» и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан»
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в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:
— «Аджимушкай. 1942 год»
— «Христианские памятники Керчи»
— «Крымский мост. Фантастическая реальность»
Временные выставки:
— «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)
— «К 80-летнему юбилею художника» — памяти керченского художника Бориса Васильева-Пальма
— выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».
— выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»
- в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией
- постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта
- сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века
- Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
- Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
- Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен