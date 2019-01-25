Куда пойти на выходных в Керчи?

Вот и подходит к концу четвёртая неделя 2019 года!
С каждой минутой становятся всё ближе и ближе выходные 26 и 27 января. Это единственные дни текущей недели, которые, наконец, можно посвятить себе.
Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье.
Желаем Вам приятных выходных!
Афиша мероприятий в Керчи (26-27 января)
Суббота, 26 января:
19:00 — в малом зале ДК «Корабел» пройдет вечер отдыха «Наша Таня громко пляшет». В этот день бесплатные билеты предоставляются всем представительницам прекрасного пола с именем Татьяна.
В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:
- 10:00 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;
- 11:30 — «Три богатыря и наследница престола» (мультфильм, приключения, семейный — 90 минут), 2D, 6+;
- 13:15 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;
- 14:45 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;
- 16:30 — «Пышка» (мюзикл, драма, комедия — 110 минут), 2D, 16+;
- 18:40 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;
- 20:20 — «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;
- 22:45 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+.
Воскресенье, 27 января:
19:00 — в театральном зале ДК «Корабел» состоится концерт шансон-музыки Ярослава Сумишевского «Сумишествие».
В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:
- 10:00 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;
- 11:30 — «Три богатыря и наследница престола» (мультфильм, приключения, семейный — 90 минут), 2D, 6+;
- 13:15 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+.
Кроме того, на выходных с 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.
Порадует керчан на и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник:
- в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии
- в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства» и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан»
- в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:
— «Аджимушкай. 1942 год»
— «Христианские памятники Керчи». Выставка дополнена экспонатом «Невьянская икона»
— «Крымский мост. Фантастическая реальность»
Временные выставки:
— «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)
— «К 80-летнему юбилею художника» — памяти керченского художника Бориса Васильева-Пальма
— выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».
— выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»
- в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией
- постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта
- сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века
- Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
- Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
- Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен