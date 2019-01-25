Куда пойти на выходных в Керчи?

Вот и подходит к концу четвёртая неделя 2019 года!

С каждой минутой становятся всё ближе и ближе выходные 26 и 27 января. Это единственные дни текущей недели, которые, наконец, можно посвятить себе.

Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье.

Желаем Вам приятных выходных!

Афиша мероприятий в Керчи (26-27 января)

Суббота, 26 января:

19:00 — в малом зале ДК «Корабел» пройдет вечер отдыха «Наша Таня громко пляшет». В этот день бесплатные билеты предоставляются всем представительницам прекрасного пола с именем Татьяна.

В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:

10:00 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;

11:30 — «Три богатыря и наследница престола» (мультфильм, приключения, семейный — 90 минут), 2D, 6+;

13:15 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;

14:45 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;

16:30 — «Пышка» (мюзикл, драма, комедия — 110 минут), 2D, 16+;

18:40 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;

20:20 — «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;

22:45 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+.

Воскресенье, 27 января:

19:00 — в театральном зале ДК «Корабел» состоится концерт шансон-музыки Ярослава Сумишевского «Сумишествие».

В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:

10:00 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;

11:30 — «Три богатыря и наследница престола» (мультфильм, приключения, семейный — 90 минут), 2D, 6+;

13:15 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+.

Кроме того, на выходных с 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.

Порадует керчан на и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник:

в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии

в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства» и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан»

в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:

— «Аджимушкай. 1942 год»

— «Христианские памятники Керчи». Выставка дополнена экспонатом «Невьянская икона»

— «Крымский мост. Фантастическая реальность»

Временные выставки:

— «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)

— «К 80-летнему юбилею художника» — памяти керченского художника Бориса Васильева-Пальма

— выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».

— выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»

— «Аджимушкай. 1942 год» — «Христианские памятники Керчи». Выставка дополнена экспонатом «Невьянская икона» — «Крымский мост. Фантастическая реальность» Временные выставки: — «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого) — «К 80-летнему юбилею художника» — памяти керченского художника Бориса Васильева-Пальма — выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы». — выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души» в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией

постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта

сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века

Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.

Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.

Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен