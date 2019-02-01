Куда пойти на выходных в Керчи?

Близятся первые выходные последнего месяца зимы. И, если погода по прогнозам синоптиков, не обещает быть солнечной, то стоит отправиться на какое-нибудь интересное мероприятие, проходящее в Керчи.

Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье.

Афиша мероприятий в Керчи (02-03 февраля)

Суббота, 02 февраля:

В 18:00 в малом зале ДК «Корабел» состоится вечер восточного танца «Луна в подарок».

В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:

10:00 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;

11:30 — «Пышка» (мелодрама, комедия, музыкальный — 90 минут), 2D, 16+;

13:40 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;

15:15 — «Спасти Ленинград» (драма, военный), 2D, 12+;

17:10 «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;

19:00 — «Спасти Ленинград» (драма, военный), 2D, 12+;

20:50 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;

22:40 — «Спасти Ленинград» (драма, военный), 2D, 12+.

Воскресенье, 03 февраля:

19:00 — 03.02.2019 в 19:00 в малом зале ДК «Корабел» пройдёт встреча для людей почтенного возраста «Копилка счастья. Новый год по-восточному».

В кинотеатре ДК «Корабел» покажут следующие фильмы и мультфильмы:

10:00 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;

11:30 — «Пышка» (мелодрама, комедия, музыкальный — 90 минут), 2D, 16+;

13:40 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;

15:15 — «Спасти Ленинград» (драма, военный), 2D, 12+;

17:10 «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;

19:00 — «Спасти Ленинград» (драма, военный), 2D, 12+;

20:50 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;

22:40 — «Спасти Ленинград» (драма, военный), 2D, 12+.

Кроме того, на выходных с 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.

3 февраля Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник приглашает керчан и гостей города на 2 концерта:

15.00-15.50 Картинная галерея (ул. Театральная,36),

16.00-17.30 Общественно-политический центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6)

Концерты подарят встречу с А. Галибиным (г. Москва), Е. Кузнецовым (г. Москва), О.Залесской (г. Минск), А.Тавровским (г. Феодосия). Участники исполнят песни и прочтут стихи Владимира Высоцкого.

Вход на концерты свободный.

Желаем Вам приятных выходных!