Куда пойти на выходных в Керчи?

Вот и снова выходные!
С каждой минутой становятся всё ближе и ближе выходные 9 и 10 февраля. Это единственные дни недели, которые, наконец, можно посвятить себе и отдохнуть.
Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье.
Желаем Вам приятных выходных!
Афиша мероприятий в Керчи (9-10 февраля)
Суббота, 9 февраля:
17:00 — в театра имени Пушкина покажут кукольный спектакль «Сказка о Мальчише-Кибальчише» по мотивам произведения А. Гайдара
В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:
- 10:00 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;
- 11:30 — «Как я стал русским» (комедия — 100 минут), 2D, 16+;
- 13:15 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;
- 14:45 — «Спасти Ленинград» (драма, военный — 95 минут), 2D, 12+;
- 16:40 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;
- 18:30 — «Как я стал русским» (комедия — 100 минут), 2D, 16+;
- 20:15 — «Спасти Ленинград» (драма, военный — 95 минут), 2D, 12+;
- 22:10 — «Как я стал русским» (комедия — 100 минут), 2D, 16+.
Воскресенье, 10 февраля:
12:00-13:30 — в читальном зале Центральной библиотеки имени Белинского состоится презентация книг российской писательницы и художницы Анастасии Новых
В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:
- 10:00 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;
- 11:30 — «Как я стал русским» (комедия — 100 минут), 2D, 16+;
- 13:15 — «Волки и Овцы. Ход Свиньёй» (мультфильм, семейный, комедия — 75 минут), 3D, 6+;
- 14:45 — «Спасти Ленинград» (драма, военный — 95 минут), 2D, 12+;
- 16:40 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 90 минут), 2D, 16+;
- 18:30 — «Как я стал русским» (комедия — 100 минут), 2D, 16+;
- 20:15 — «Спасти Ленинград» (драма, военный — 95 минут), 2D, 12+;
- 22:10 — «Как я стал русским» (комедия — 100 минут), 2D, 16+.
Кроме того, на выходных с 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.
Порадует керчан и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник:
- в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии
- в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства» и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан»
- в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:
— «Аджимушкай. 1942 год»
— «Христианские памятники Керчи»
— «Крымский мост. Фантастическая реальность»
Временные выставки:
— «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)
— «К 80-летнему юбилею художника» — памяти керченского художника Бориса Васильева-Пальма
— выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».
— выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»
— выставка акварельной живописи «Живительный родник творчества», приуроченная к юбилею народного художника Украины, лауреата Государственной премии Республики Крым Якова БАСОВА
- в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией
- постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта
- сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века
- Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
- Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
- Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен