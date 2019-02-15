Куда пойти на выходных в Керчи?

С каждым днём становятся всё ближе и ближе выходные 16 и 17 февраля.

Выходные — это не просто два дня в конце недели, это маленькая жизнь. Это дни недели, которые, наконец, можно посвятить себе и отдохнуть.

Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье.

Афиша мероприятий в Керчи (16-17 февраля)

Суббота, 16 февраля:

17:00 — в театре имени Пушкина покажут кукольный спектакль «Сказка о Мальчише-Кибальчише» по мотивам произведения А. Гайдара

19:00 — в театральном зале ДК «Корабел» с концертом кавер-версий известных хитов выступит симфонический оркестр «Resonanse»

Воскресенье, 17 февраля:

17:00 — в театральном зале ДК «Корабел» состоится конкурс красоты «Фестиваль моды»

В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

10:00 — «Спасти Ленинград» (драма, военный — 100 минут), 2D, 12+;

11:50 — «Громкая связь» (комедия — 98 минут), 2D, 16+;

13:45 — «Как я стал русским» (комедия — 100 минут), 2D, 16+;

15:30 — «Громкая связь» (комедия — 98 минут), 2D, 16+;

17:20 — «Бабушка лёгкого поведения 2» (комедия — 87 минут), 2D, 16+;

19:10 — «Громкая связь» (комедия — 98 минут), 2D, 16+;

21:00 — «Как я стал русским» (комедия — 100 минут), 2D, 16+;

22:45 — «Спасти Ленинград» (драма, военный — 100 минут), 2D, 12+.

Кроме того, на выходных с 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.

Порадует керчан и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник:

в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии

в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства», выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан»

в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:

— «Аджимушкай. 1942 год»

— «Христианские памятники Керчи»

— «Крымский мост. Фантастическая реальность»

Временные выставки:

— «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)

— выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».

— выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»

— выставка акварельной живописи «Живительный родник творчества», приуроченная к юбилею народного художника Украины, лауреата Государственной премии Республики Крым Якова БАСОВА

— «Аджимушкай. 1942 год» — «Христианские памятники Керчи» — «Крымский мост. Фантастическая реальность» Временные выставки: — «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого) — выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы». — выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души» — выставка акварельной живописи «Живительный родник творчества», приуроченная к юбилею народного художника Украины, лауреата Государственной премии Республики Крым Якова БАСОВА в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией

постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта

сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века

Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.

Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.

Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен