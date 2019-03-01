Куда пойти на выходных в Керчи?

С каждой минутой всё ближе и ближе подходят выходные 2 и 3 марта.
Выходные — это не просто два дня в конце недели, это маленькая жизнь. Это дни недели, которые, наконец, можно посвятить себе и отдохнуть.
Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье.
Желаем Вам приятных выходных!
Афиша мероприятий в Керчи (2 и 3 марта)
Суббота, 2 марта:
9:00 — на Привокзальной площади проведут информационно-пропагандистской акции «Сирийский перелом»
В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:
- В Большом зале:
- 10:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;
- 12:00 — «Громкая связь» 2D (комедия — 96 минут), 16+;
- 13:50 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;
- 16:00 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;
- 17:50 — «Как я стал русским» 2D (комедия — 100 минут), 16+;
- 19:40 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;
- 21:30 — «Громкая связь» 2D (комедия — 96 минут), 16+.
- В Малом зале:
- 10:15 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;
- 12:20 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;
- 14:15 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+.
15:00 — на стадионе имени 50-летия Октября состоится футбольный матч между керченским «Океаном» и «ТСК-Таврия» из Симферополя
18:00 — в малом зале состоится восточный вечер отдыха «Весна врывается в сердца»
17:00 — в театра имени Пушкина покажут кукольный спектаклю «Царевна-лягушка»
Воскресенье, 3 марта:
В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:
- В Большом зале:
- 13:50 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;
- 16:00 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;
- 17:50 — «Как я стал русским» 2D (комедия — 100 минут), 16+;
- 19:40 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;
- 21:30 — «Громкая связь» 2D (комедия — 96 минут), 16+.
- В Малом зале:
- 10:15 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;
- 12:20 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;
- 14:15 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;
- 16:10 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;
- 18:10 — «Громкая связь» 2D (комедия — 96 минут), 16+;
- 20:00 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;
- 22:10 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+.
12:00 — театр для детей Марины Тарасовой «Кот в сапогах»
Кроме того, на выходных с 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.
Порадует керчан на и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник:
- в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии
- в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства» и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан», выставка рисунков девятилетней художницы Милены Пушкаревой «Девочка и кошки»
- в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:
— «Аджимушкай. 1942 год»
— «Христианские памятники Керчи»
— «Крымский мост. Фантастическая реальность»
Временные выставки:
— «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)
— выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».
— выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»
- в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией
- постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта
- сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века
- Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
- Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.
- Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен