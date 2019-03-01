Куда пойти на выходных в Керчи?

С каждой минутой всё ближе и ближе подходят выходные 2 и 3 марта.

Выходные — это не просто два дня в конце недели, это маленькая жизнь. Это дни недели, которые, наконец, можно посвятить себе и отдохнуть.

Редакция КерчьИНФО традиционно перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресенье.

Желаем Вам приятных выходных!

Афиша мероприятий в Керчи (2 и 3 марта)

Суббота, 2 марта:

9:00 — на Привокзальной площади проведут информационно-пропагандистской акции «Сирийский перелом»

В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

В Большом зале:

10:00 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;

12:00 — «Громкая связь» 2D (комедия — 96 минут), 16+;

13:50 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;

16:00 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;

17:50 — «Как я стал русским» 2D (комедия — 100 минут), 16+;

19:40 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;

21:30 — «Громкая связь» 2D (комедия — 96 минут), 16+.

В Малом зале:

10:15 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;

12:20 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;

14:15 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+.

15:00 — на стадионе имени 50-летия Октября состоится футбольный матч между керченским «Океаном» и «ТСК-Таврия» из Симферополя

18:00 — в малом зале состоится восточный вечер отдыха «Весна врывается в сердца»

17:00 — в театра имени Пушкина покажут кукольный спектаклю «Царевна-лягушка»

Воскресенье, 3 марта:

В кинотеатре ДК «Корабел» можно будет посетить следующие сеансы:

В Большом зале:

13:50 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;

16:00 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;

17:50 — «Как я стал русским» 2D (комедия — 100 минут), 16+;

19:40 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;

21:30 — «Громкая связь» 2D (комедия — 96 минут), 16+.

В Малом зале:

10:15 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;

12:20 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;

14:15 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+;

16:10 — «Как приручить Дракона-3» 3D (мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный — 104 минуты), 6+;

18:10 — «Громкая связь» 2D (комедия — 96 минут), 16+;

20:00 — «Тобол» 2D (историческая драма — 108 минут), 16+;

22:10 — «Любовницы» 2D (комедия — 97 минут), 16+.

12:00 — театр для детей Марины Тарасовой «Кот в сапогах»

Кроме того, на выходных с 11:00 до 22:00 работает ледовый каток «IcePark», находящийся по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.

Порадует керчан на и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник:

в научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника организована выставка, приуроченная к дате всекрымского референдума, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии

в историко-археологическом музее проходит постоянная экспозиция «История Боспорского царства» и временные выставки «Городище Мирмекий» и «Комсомол в судьбах керчан», выставка рисунков девятилетней художницы Милены Пушкаревой «Девочка и кошки»

в картинной галерее можно посетить постоянные экспозиции:

— «Аджимушкай. 1942 год»

— «Христианские памятники Керчи»

— «Крымский мост. Фантастическая реальность»

Временные выставки:

— «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого)

— выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы».

— выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души»

— «Аджимушкай. 1942 год» — «Христианские памятники Керчи» — «Крымский мост. Фантастическая реальность» Временные выставки: — «На свет слетались мотыльки…» (осветительные приборы из частной коллекции В. Густого) — выставка графических работ московского художника-символиста Александра Лаврухина «С Высоцким в горы». — выставка творческого объединения «Палитра» «Лирика крымской души» в керченском Лапидарии-Музее каменных древностей открыт новый (четвертый) зал с постоянной экспозицией

постоянная экспозиция в музее истории Эльтигенского десанта

сборные экскурсии в крепость «Керчь» — памятник фортификационного строительства XIX века

Царский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.

Мелек-Чесменский курган, памятник погребальной архитектуры IV в. до н. э.

Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен