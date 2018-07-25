Куда увозит машины эвакуатор в Керчи?

В Керчи нарушителей ПДД ждет неприятный сюрприз — неправильно припаркованный автомобиль увезут на штрафстоянку. Что делать и куда звонить?

На керченских улицах все чаще работают сотрудники ГИБДД. Теперь за парковку под знаком 3.28 «Парковка запрещена», с дополнительным указателем о работе эвакуатора не просто штрафуют, но и увозят автомобиль на штрафстоянку.

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Журналисты КерчьИНФО узнали, что сейчас пока работает только один эвакуатор от фирмы ООО «Мостсервис». В дальнейшем приобретут дополнительную спецтехнику и скоро появятся новые знаки на улицах.

Что делать, если забрали автомобиль на штрафстоянку в Керчи?

Если ваш автомобиль забрал эвакуатор нужно позвонить в ГИБДД или 112. Вам предоставят информацию по авто. Потом нужно получить документ от ГИБДД — справку на выдачу ТС. Взять свои документы на авто, страховку и ехать на штрафплощадку.

Где в Керчи находится штрафстоянка?

Специализированная стоянка находится по адресу: Переулок 5-ый Босфорский, дом 10. Именно там вас будет ждать автомобиль. Первый час простоя на площадке бесплатный. Но платить все равно придется.

Сколько стоит забрать машину со штрафстоянки в Керчи?

Чтобы забрать свой автомобиль необходимо оплатить работу эвакуатора — 1 934 рубля и простой на стоянке — первый час бесплатно, а затем по 25 рублей в час, за сутки 600 рублей. И не забудьте, что вам выпишут штраф на неправильную парковку. Это 1500 рублей. Срок выплаты штрафа вы установите сами, машину вернут и без квитанции по штрафу. Однако, советуем погасить его в 20 дневный срок. Тогда сумма штрафа будет в 2 раза меньше.

Где в Керчи нельзя парковаться?

Прежде всего — пользуйтесь ПДД. Стоянка в зоне действия знака 3.28 «Парковка запрещена» карается штрафом. Но если есть дополнительный указатель о работе эвакуатора — авто заберут на штрафстоянку.

Помимо знаков в ПДД есть еще ряд ситуаций, где парковка запрещена:

на железнодорожных переездах

в тоннелях

на мосту, эстакаде и под ними

там, где автомобиль закрывает от других участников движения светофоры или создает препятствия для движения других автомобилей и пешеходов

на пространстве перед опасными поворотами

если расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и становившимся автомобилем составляет менее трех метров

на пересечении проезжей части, ближе пяти метров от края пересекаемой проезжей части (исключение — стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений), которые имеют сплошную линию разметки. И т.д.

И еще, не стоит забывать о парковке на месте для людей с ограниченными возможностями. Если у вас нет соответствующего удостоверения — такая парковка карается штрафом в 5 000 рублей и в добавок задержание авто.

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