Куда в Керчи пропали НЕФАЗы?

В среду,19 сентября, поступила информация, что в Керчи не наблюдается автобусов марки «НЕФАЗ».

Сегодня утром в редакцию КерчьИНФО от керчанки поступила информация, что из города Керчь «пропали» НЕФАЗы.

Команда наших журналистов не оставила этот вопрос без внимания и сразу же позвонила секретарю муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Керчьгортранс», который сообщил, что НЕФАЗы по городу ходят, однако в их работе возникла большая техническая проблема.

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Какая именно проблема возникла с НЕФАЗами команда КерчьИНФО выясняет.

Керчане, а вы заметили проблемы с НЕФАЗами?

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