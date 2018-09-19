Куда в Керчи пропали НЕФАЗы?

В среду,19 сентября, поступила информация, что в Керчи не наблюдается автобусов марки «НЕФАЗ».
Сегодня утром в редакцию КерчьИНФО от керчанки поступила информация, что из города Керчь «пропали» НЕФАЗы.
Команда наших журналистов не оставила этот вопрос без внимания и сразу же позвонила секретарю муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Керчьгортранс», который сообщил, что НЕФАЗы по городу ходят, однако в их работе возникла большая техническая проблема.
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Какая именно проблема возникла с НЕФАЗами команда КерчьИНФО выясняет.
Керчане, а вы заметили проблемы с НЕФАЗами?