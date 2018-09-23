«Культурный отдых» керчан

Хоть уже и подходит к своему завершению первый месяц осени, но в Керчи все еще тепло, и многие жители города в субботу отправились отдохнуть на море. К сожалению, не все люди умеют культурно отдыхать и из-за этого иногда бывают не очень приятные ситуации. И об одной из них, нам рассказала наша постоянная читательница.

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Она рассказала, что неприятные инциденты, в том числе и драка, произошли на Молодёжном пляже и в Приморском парке куда в последующем пришлось вызвать полицию.

«Горожане в субботний день устремились к морю, в места отдыха. В Приморском парке и на пляже Молодежный сегодня было шумно и многолюдно. Дым от мангалов в перемешку с матами — почти повсюду. В дополнение — бутылки в траве, с использованной одноразовой посудой. Керчане — отдыхают! А кое -где все перешло в хулиганство, мордобой, что и полицию пришлось вызывать…», — написала нам наша читательница.

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