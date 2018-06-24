Купальный сезон открыт: МЧС Крыма разъясняет правила поведения на воде

Любимое летнее времяпрепровождение крымчан и гостей полуострова — отдых на пляже. Приветливое солнце и морская вода — лучшие друзья туристов.
Однако не стоит забывать и о правилах безопасности на воде. Что делать, если вы заметили тонущего человека? Какие действия предпринять, если тонете сами?
Разъясняет МЧС.
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Среди самых распространенных причин, которые приводят к несчастным последствиям на воде, можно отметить:
- купание в пьяном виде;
- купание в запрещенных местах (например, у плотин);
- отдых на неблагоустроенных пляжах;
- переохлаждение (температура воды ниже 18 градусов, воздуха – ниже 22);
- ныряние в неисследованном месте;
- перегруз плавающего средства;
- использование для плавания самодельных устройств;
- купание детей без сопровождения взрослых.
При нахождении вблизи водоёмов, особенно с наступлением жаркой погоды, необходимо соблюдать правила безопасности:
- купаться только в специально оборудованных местах;
- не нырять в незнакомых местах;
- не заплывать за буйки;
- во время игр на воде не хватать друг друга за руки и за ноги;
- не умеющим плавать разрешается купаться только в специально оборудованных местах, с глубиной не более 1,2 метра.
Если человек тонет, необходимо:
- громко звать на помощь («Человек тонет!»);
- вызвать спасателей и «скорую помощь»;
- бросить тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце;
- если вы хорошо плаваете, попытайтесь спасти человека собственными силами. Снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры, если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, примените силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега держа за волосы.
Если тонете сами:
- не паникуйте;
- снимите с себя лишнюю одежду, обувь;
- зовите на помощь;
- перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.