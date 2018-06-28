Купить автобусные билеты онлайн крымчане смогут уже в конце июля

Уже в конце июля крымчане смогут забронировать и купить автобусные билеты прямо не выходя из дома, в режиме on-line.

Как сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс», уже 6 июня 2018 года предприятие внедряет собственную автоматизированную систему управления, на базе, которого будут разработаны Интернет-ресурс и мобильное приложение для покупки билетов в режиме on-line.

Благодаря новому программному обеспечению, перед пассажирами открываются возможности, которые ранее были не доступны.

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Абсолютно новый Интернет-ресурс по продаже билетов в сети Интернет, начнёт свою работу уже к концу июля текущего года. На время отсутствия ресурса, «Крымавтотранс» предлагает всем пассажирам услугу бронирования билетов на автобусы по телефон, с возможностью выкупа ВНЕ очереди в кассах автостанций предприятия. Данная услуга доступна по телефонам: +7 978 835 75 57 (мобильный) и +7 3652 54 56 76 (городской).

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ВАЖНО! Билеты, которые были забронированы на междугородное направление, нужно выкупить не позднее, чем за один час до отправления транспорта, а на межрегиональное направление (за пределы Крыма), – за одни сутки до отправления.

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