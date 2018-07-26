LADA 4х4 — легендарный автомобиль!

LADA 4х4 — легендарный автомобиль, который не может жить без сильных ощущений. Он штурмовал Северный полюс и Эверест, участвовал в ралли Париж-Дакар, осваивал Антарктиду.

Его знают и любят на всех континентах. Он силен, оборотист и неприхотлив.

Только в июле выгода ваша выгода при покупке LADA 4×4 до 50 000 рублей!

Предложение ограничено и действительно с 1 по 31 июля 2018 года.

Будем рады встрече с Вами по адресу:

гор. Новороссийск, ул. Видова, 147

Ежедневно с 9:00 до 20:00 ч.

Ответим на любые вопросы по телефону:

8 (8617) 77-70-77

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