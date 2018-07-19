LADA XRAY с максимальной выгодой!

Будь свободным. Будь собой

Кроссовер LADA XRAY создан для тех, кто не привык теряться в толпе. Быть выше, быть ярче, быть заметней, быть свободным – это стиль тех, кто выбирает LADA XRAY.

Всегда на высоте

Преграды? Не проблема для кроссовера LADA XRAY с клиренсом 195 мм! Городское шоссе, асфальтовая, грунтовая или загородная дорога — вы свободны выбирать любой путь!

Положитесь на интеллект

Благодаря системе курсовой устойчивости ESC / HSA вы можете положиться на свой LADA XRAY на любых дорогах и при любых обстоятельствах.

Впечатляет день за днем

Продуманная мультимедийная система с удобным интерфейсом, возможность синхронизации со смартфоном, удобная навигация и камера заднего вида, — есть всё, чтобы каждая поездка была максимально комфортной.

Официальный дилер LADA в Новороссийске предлагает приобрести LADA XRAY по выгодной цене. Воспользуйтесь уникальным предложением по обмену вашего текущего автомобиля на новый с выгодой 50 000 руб.

Примечание: Акция действует до 31.07.2018 года.

Максимум впечатлений — за рулём LADA XRAY!

Будем рады встрече с Вами по адресу:

гор. Новороссийск, ул. Видова, 147

Ежедневно с 9:00 до 20:00 ч.

Ответим на любые вопросы по телефону:

8 (8617) 77-70-77

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