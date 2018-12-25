Лайф-хак: что подарить девушке, когда до Нового года осталось всего 5 дней

Не успеваю купит подарок на Новый год: что делать?

До Нового года остались считанные дни, а идеи для подарка нет? Тогда эта статья для вас.

Рассмотрим презенты для девушек и женщин. Для них очень важно, чтобы это был действительно подарок — что-то красивое, приятное, в идеале — неожиданное. Ни в коем случае не дарите бытовую технику! Особенно если это связанно с домашними хлопотами — утюг, пылесос, стиральная машина и т.д. Но если уж купили, то приложите к такому подарку приятный сюрприз. Например, букет цветов.

Для женщин существует очень много подарков, которые на первый взгляд покажутся примитивными. Но если некогда выбирать, то такой презент станет хорошим знаком внимания. Духи — отличный вариант. Пожалуй, нет ни одной девушки, которая не пользуется парфюмом. Главное знать предпочтения по ароматам.

Более бюджетный вариант подарка — декорированная корзина мелочей. В красивую корзинку или коробку можно собрать разные сорта чая и кофе, добавить туда всевозможных угощений — печенье, конфеты, орехи. Украсить такую корзину не составит труда, особенно если этим займутся профессионалы своего дела в специализированных магазинах.

Ювелирное украшение — тоже достаточно простой вариант, но кто откажется от такого подарка? Выбор зависит от располагаемых финансов. Сейчас все еще актуальны изделия из серебра. Цена доступная, а по красоте могут даже поспорить с украшениями из золота. Чтобы не ошибиться с размером можно выбрать что-то нейтральное — подвески, цепочки, колье, серьги.

Что любят девушки больше дорогих ароматов, украшений и цветов? Конечно же, следить за своей внешностью, здоровьем и становиться еще красивее. Поэтому самым лучшим подарком будет сертификат на всевозможные услуги и товары для красоты. Можно определить лишь сумму, а обладательница такого подарка сама распорядится что ей необходимо.

Вам очень повезло, потому что уже сейчас косметический центр «Мирра» предлагает лучший подарок — красоту и здоровье. Здесь обладательница сертификата порадует себя полезными и приятными процедурами, приобрести профессиональную трансдермальную косметику, получить консультацию опытных и профессиональных косметологов.

Такой сертификат можно подарить сестре, жене, подруге, маме и даже бабушке — актуален для всех возрастов.

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