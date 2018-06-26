Лайфхак для рукодельниц: где в Керчи купить необычную фурнитуру

Мы расскажем любителям творить прекрасное своими руками один маленький, но очень полезный секрет.

Изделия хенд-мейд набирают свою популярность и втягивают в увлекательный процесс умелые руки. Сегодня каждый человек при желании может создать что-то необычное и неповторимое. И керчане не исключение: в нашем городе работает множество творческих студий, молодые мамы проводят декрет за новым увлечением и создают невероятные аксессуары для всей семьи.

Для такой творческой работы можно использовать подручные средства. Например, дать новую жизнь старым бусам, переделать мамино платье в стильную и модную вещь. Но когда человек уже серьезно увлекается таким творчеством, ему необходима специальная фурнитура и недостающие детали декора.

Тогда начинается шоппинг по магазинам, где продаются всевозможные товары для творчества и рукоделия. В Керчи таких магазинов немного. Давайте познакомимся поближе с магазином «Шкатулочка».

В магазине «Шкатулочка» представлен широкий ассортимент бусин, бисера, схем для вышивки, фурнитуры для украшений, лент, шнуров, цепей и прочих товаров для творчества. Еще здесь вам помогут починить сумку, установить кнопки и заклепки. Работает и багетная мастерская. Предоставляется возможность разработки индивидуальной схемы для вышивки или рисования даже по фотографии.

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Но главной уникальной особенностью этого магазина являются его открытые витрины. Ведь каждая рукодельница знает, как важно прощупать и осмотреть все детали, остаться с украшением наедине и представить его в своей работе.

В магазине «Шкатулочка» можно часами любоваться разнообразием фурнитуры для творчества. Приветливые и вежливые сотрудники всегда предоставляют своим клиентам полную свободу и в то же время готовы оказать помощь в поисках необходимой детали и дать совет. Ведь творческая работа часто требует взгляда со стороны и обсуждения лучших сочетаний.

Если вы хотите создать свое уникальное произведения искусства, обязательно заходите в «Шкатулочку». Магазин расположен недалеко от Центрального рынка на улице Пролетарской в доме № 17, на 2 этаже торгового центра «Лабиринт». Телефон: +7 978 711 98 10.

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