Ледовый каток в Керчи закрыли из-за снегопада

В социальных сетях появились фотографии единственного катка в Керчи, засыпанного снегом. Керчане негодуют. Неужели каток опять закроется, не простояв и месяца?

Журналисты КерчьИНФО связались с администрацией катка и узнали в чем же дело:

«С катком ничего плохого не произошло. Он будет работать. Его опустили, чтобы расчистить от снега».

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По словам работников данного объекта, закрыли его еще вчера из-за снегопада. На купол насыпало очень много снега, а расчистить его — тяжёлый труд. Сегодня уже керчане не смогут покататься на коньках, однако ледовый каток в Керчи закрывать не планируют.

Ориентировочное время проведения профилактических работ — 3-5 дней, в зависимости от погодных условий.

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