Легендарному керченскому фотографу вручили почетную грамоту

Глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ вручил почетную грамоту керченскому фотографу Борису ЛЕВИ. Об этом сообщает чиновник на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Николай ГУСАКОВ отметил, что работы фотографа украшают полиграфическую продукцию, представляющую город-герой в том числе и на международной арене. Борис Захарович снимал почти всех президентов: КУЧМУ, ЯНУКОВИЧА, МЕДВЕДЕВА, ПУТИНА, а также тесно работал с Леонидом ГРАЧОМ. Несколько поколений керчан помнят его фотографом в фотоателье на пересечении улиц Пирогова и Ленина.

Авторству Бориса Захаровича принадлежат первые важнейшие фото становления автономной республики. Также он фотографировал масштабные керченские мероприятия с вышки, взбираясь туда, невзирая на риск, сделал первые уникальные фото города-героя с вертолета в те времена, когда никто еще даже не мечтал о квадрокоптерах.

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С работами Бориса ЛЕВИ издано 3 больших альбома, более 10 иллюстрированных книг, которые описывали не только Керчь, но и Крым, более 5 буклетов, несколько наборов открыток. Проведены почти 2 десятка выставок фотографий, в том числе в Киеве. Он удостоен звания «Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым». «Сам Борис Захарович на вопрос, какая самая яркая съемка была на его памяти, отвечает, что в 80-е годы фотографировал сборную СССР в Симферополе. Она играла товарищеский матч с керченским «Океаном», которому удалось одержать победу. Как и фото вручения медали Золотая звезда и ордена Ленина в связи с присвоением Керчи звания «Город-герой», — рассказывает Николай ГУСАКОВ.