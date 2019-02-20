Легендарному керченскому фотографу вручили почетную грамоту

Легендарному керченскому фотографу вручили почетную грамоту

Глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ вручил почетную грамоту керченскому фотографу Борису ЛЕВИ. Об этом сообщает чиновник на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Николай ГУСАКОВ отметил, что работы фотографа украшают полиграфическую продукцию, представляющую город-герой в том числе и на международной арене. Борис Захарович снимал почти всех президентов: КУЧМУ, ЯНУКОВИЧА, МЕДВЕДЕВА, ПУТИНА, а также тесно работал с Леонидом ГРАЧОМ. Несколько поколений керчан помнят его фотографом в фотоателье на пересечении улиц Пирогова и Ленина.

Авторству Бориса Захаровича принадлежат первые важнейшие фото становления автономной республики. Также он фотографировал масштабные керченские мероприятия с вышки, взбираясь туда, невзирая на риск, сделал первые уникальные фото города-героя с вертолета в те времена, когда никто еще даже не мечтал о квадрокоптерах.

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С работами Бориса ЛЕВИ издано 3 больших альбома, более 10 иллюстрированных книг, которые описывали не только Керчь, но и Крым, более 5 буклетов, несколько наборов открыток. Проведены почти 2 десятка выставок фотографий, в том числе в Киеве. Он удостоен звания «Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым».

«Сам Борис Захарович на вопрос, какая самая яркая съемка была на его памяти, отвечает, что в 80-е годы фотографировал сборную СССР в Симферополе. Она играла товарищеский матч с керченским «Океаном», которому удалось одержать победу. Как и фото вручения медали Золотая звезда и ордена Ленина в связи с присвоением Керчи звания «Город-герой», — рассказывает Николай ГУСАКОВ.

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