Легковушки и автобусы, затем — грузовики: поэтапное движение по Крымскому мосту

В Министерстве транспорта РФ рассматривают поэтапную схему организации движения по Крымскому мосту, в связи с досрочным запуском транспортного перехода. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства.

Сразу после ввода моста в эксплуатацию, по нему будут ездить легковые автомобили и автобусы. В конце 2018 года, на втором этапе, планируется открыть движения для грузовиков.

Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.

Такое решение оптимизирует логистические потоки в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов.

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Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь – Симферополь.

В пресс-службе Минтранса отмечают, что к концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы «Тавриды» до Симферополя, также полностью введут в эксплуатацию автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив.

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