«Летний дождик» смыл дорогу в Ленинском районе

Уже в течении нескольких недель по всему Крыму день за днем объявляют штормовое предупреждение. Наблюдаются сильные дожди, местами проходят грозы и ливни вместе с градом и ежедневный шквальный ветер. До Керчи правда «дождик» дошел только на днях, но сделал он это очень эффектно, поразив всех шквальным ливнем. А сегодня непродолжительный ливень успел совсем немного подтопить несколько перекрестков в центре города и разозлить людей из-за грязи, которая образовалась после него во дворах.

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Реки выходят из берегов, деревни и города затапливает. Вот и в Ленинском районе в поселке Заветное после сегодняшнего «дождика» в тартарары смыло часть дороги, что довольно сильно ограничило проезд по ней автомобилям.

Фото из сети

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