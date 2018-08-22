Летний рассвет на Митридате (ФОТО)

Даже если по натуре вы абсолютная «сова», хотя бы один раз за лето обязательно стоит изменить своим привычкам и встретить рассвет. И не где-нибудь, а в самом сердце Керчи — на вершине Митридата.

Увиденное вами зрелище с лихвой компенсирует все тяготы раннего подъема — величественный Обелиск Славы в лучах утреннего солнца, розовая с золотым гладь Керченского пролива и небо, залитое невероятными яркими красками… Оно определено того стоит!

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А когда вы последуете нашему совету и увидите всю эту красоту, обязательно поделитесь с нами своими фотографиями. Мы будем ждать!

Рассвет на Митридате. Фото

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