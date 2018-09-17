Лето прошло, а скидки остались: где в Керчи найти шубку по приемлемой цене

Жителям города презентуют новую коллекцию меховых изделий к сезону 2018/19. В город приезжает Кировская Меховая Фабрика. Будет представлено более 1000 свежих норковых шуб, только что отшитых кировскими мастерами.

18 – 20 сентября к/т «Украина» ул. Советская 11

Летние цены на весь ассортимент

В сентябре ещё будут действовать летние предложения и цены. Скидку 20% на любую шубку можно получить, взяв промо-код на официальном сайте Кировской Меховой Фабрики.

Покупая шубу, стоит задуматься о её качестве и доверять только проверенным временем производителям. Именно таковым и является Кировская Меховая Фабрика, которая радует покупателей своим безупречным качеством и разнообразием моделей.

Все изделия только собственного производства, а значит, попадают к покупателю из первых рук, минуя посредников, что даёт возможность предлагать шубки по невысоким ценам. Для пошива используется только высококлассное российское сырье из годами проверенных источников.

На выставке будут представлены новинки к сезону 2019, а также большой выбор классических моделей шуб. Ведь чем и хороша классика – она никогда не выходит из моды и всегда на пике популярности.

Из новинок представленных модельерами фабрики стоит отметить шикарный «Френч» с отделкой из серебристо-чёрной лисицы – модель уже очень полюбилась покупательницам по всей России. «Парижанка» — строгое приталенное пальто с поясом, подчеркивающим силуэт обладательницы. «Летучая мышь» с наборным капюшоном из чернобурки и отстёгивающимся рукавом ¾, которая отлично сядет практически на любую фигуру благодаря своему уникальному крою.

Также хотелось бы отметить шубки из стриженой нутрии, которые стали очень популярны в последнее время. И абсолютно не напрасно, ведь эти шубки очень тёплые, износостойкие и при этом эффектно выглядят. При средней стоимости изделия 45000 рублей, можно сказать, что это лучшее сочетание цены и качества.

Практичная нутрия или мутон, роскошный шёлк норки и экстравагантная лисица – здесь каждая дама сможет исполнить свою маленькую мечту.

18 – 20 сентября к/т «Украина» ул. Советская 11

Время работы выставки с 10 до 19 часов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.