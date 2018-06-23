Лето в Крыму: кишечная инфекция не дремлет

В летний период в Крыму существует большой риск заразиться кишечной инфекцией. Об этом сообщает Крымское информагентство со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава Крыма по инфекционным болезням у детей Людмилу ПРОКУДИНУ.

Она рассказала, что самую большую опасность представляют немытые овощи и фрукты, продукты с истекшим сроком годности или хранящиеся в ненадлежащих условиях, а также всевозможные «прелести пляжа» — креветки, пирожки и прочие товары, которые продаются туристам, поскольку неизвестно, кто и в каких условиях их готовил.

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«Нужно тщательно мыть руки, особенно перед употреблением пищи. Также нужно тщательно мыть овощи и фрукты. Не забывать о правильной термической обработке продуктов питания, условиях их хранения. Это элементарные условия, которые являются основными для профилактики кишечных инфекций», — отметила специалист.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Алёна БОБРЫШЕВА сказала, что жителям и гостям полуострова лучше воздержаться от употребления воды из родников, поскольку в них может быть очаг инфекции.

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