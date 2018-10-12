Ликвидация стихийных свалок в Керчи продолжается

В Керчи продолжается борьба со стихийными свалками. На данный момент работы ведутся в районе Феодосийского шоссе.

Как сообщает на своей странице в «Фейсбуке» Сергей БОРОЗДИН:

«По предварительным подсчетам объем мусора на данном объекте составляет 40 тысяч квадратных метров. Однако, точная цифра будет известна только после выполнения работ по очистке территории вдоль дороги. Подрядная организация ООО «Сервисное агентство» планирует закончить работы до середины ноября».

Читайте: В Керчи организована борьба со стихийными свалками

Глава администрации города Керчи отмечает, что это не первый объект, который был очищен от стихийной свалки. На этой неделе были выполнены и приняты работы по очистке от мусора территории детского сада, расположенного по адресу: улица Мира, 1. Там объем вывезенного мусора составил 1500 квадратных метров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.