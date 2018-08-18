Linguo Land приглашает всех желающих заниматься иностранными языками в будни и на выходных!

Lingua Land порадует вас высоким качеством обучения и доступными ценами. В нашем центре мы подберем программу обучения индивидуально для каждого.

Пройдя наши курсы английского языка, дети не только будут уверенно владеть школьной программой, а также получат необходимые навыки говорения, письма, чтения и аудирования. Мы поможем побороть страх говорить!

На курсах китайского языка мы не только изучаем язык, но также узнаём культуру и нравы восточного региона. Мы не только научимся читать и писать иероглифы, но и разговаривать по тонам, узнаем древние секреты иероглифов. Ребята будут выполнять творческие задания и полюбят таинственный мир китайского языка.

Мы также будем рады принять ваши пожелания по изучению других иностранных языков.

Записывайтесь на групповые и индивидуальные занятия (Сб,Вс):

10:00 — Английский для дошкольников (4-6 лет)

11:00 — Китайский язык (для детей школьного возраста)

12:00 — Подготовка к экзаменам (ГВЭ, 9 класс)

13:00 — Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)

14:00 — Английский для школьников

Так же постоянный набор в группы по будним дням:

— Курс английского (2 раза в неделю по 60 мин.)

— Курс китайского языка (2 раза в неделю по 60 мин.)

— Английский интенсив (3 раза в неделю по 60 мин)

— Китайский интенсив (3 раза в неделю по 60 мин.)

— МИКС! ( Английский+Китайский)

— Разговорный клуб (английский)

— Подготовка к экзаменам.

— Услуги репетитора.

— Английский язык для дошкольников (4-6 лет)

— Подготовка к школе.

Внимание! Расписание занятий может быть изменено согласованию с обучающимися.

Мы так же предлагаем постоянные акции и скидки :

1. Скидки для детей, посещающих два и более курсов одновременно -15%

2. Скидки для двух и более детей из одной семьи — 15%

3. Приведи друга и получи скидку! 20%*

*Скидки действуют с 25.07. по 15.09.2018 включительно.

Находимся в центре города, сквер Дубинина, в здании «Grand Capital», Кооперативный пер., 2.

Тел. +7 978 808 39 37

Email: lingua_land_kerch.net

Группа вк: https://vk.com/public169296342

Страница вк: https://vk.com/id498467105

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