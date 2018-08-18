Linguo Land приглашает всех желающих заниматься иностранными языками в будни и на выходных!

Lingua Land порадует вас высоким качеством обучения и доступными ценами. В нашем центре мы подберем программу обучения индивидуально для каждого.
Пройдя наши курсы английского языка, дети не только будут уверенно владеть школьной программой, а также получат необходимые навыки говорения, письма, чтения и аудирования. Мы поможем побороть страх говорить!
На курсах китайского языка мы не только изучаем язык, но также узнаём культуру и нравы восточного региона. Мы не только научимся читать и писать иероглифы, но и разговаривать по тонам, узнаем древние секреты иероглифов. Ребята будут выполнять творческие задания и полюбят таинственный мир китайского языка.
Мы также будем рады принять ваши пожелания по изучению других иностранных языков.
Записывайтесь на групповые и индивидуальные занятия (Сб,Вс):
10:00 — Английский для дошкольников (4-6 лет)
11:00 — Китайский язык (для детей школьного возраста)
12:00 — Подготовка к экзаменам (ГВЭ, 9 класс)
13:00 — Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)
14:00 — Английский для школьников
Так же постоянный набор в группы по будним дням:
— Курс английского (2 раза в неделю по 60 мин.)
— Курс китайского языка (2 раза в неделю по 60 мин.)
— Английский интенсив (3 раза в неделю по 60 мин)
— Китайский интенсив (3 раза в неделю по 60 мин.)
— МИКС! ( Английский+Китайский)
— Разговорный клуб (английский)
— Подготовка к экзаменам.
— Услуги репетитора.
— Английский язык для дошкольников (4-6 лет)
— Подготовка к школе.
Внимание! Расписание занятий может быть изменено согласованию с обучающимися.
Мы так же предлагаем постоянные акции и скидки:
1. Скидки для детей, посещающих два и более курсов одновременно -15%
2. Скидки для двух и более детей из одной семьи — 15%
3. Приведи друга и получи скидку! 20%*
*Скидки действуют с 25.07. по 15.09.2018 включительно.
Находимся в центре города, сквер Дубинина, в здании «Grand Capital», Кооперативный пер., 2.
Тел. +7 978 808 39 37
Email: lingua_land_kerch.net
Группа вк: https://vk.com/public169296342
Страница вк: https://vk.com/id498467105