Ливни, грозы и шквальный ветер: МЧС предупреждает

Согласно данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня 19 мая, а также в течение суток 20 мая в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквальный ветер (17-22 м/с).

В Керчи, согласно прогнозам синоптиков, максимальная скорость ветра составит 10 м/с, минимальная температура воздуха +20, максимальный уровень осадков — 3 мм. В тоже время, в городе ожидается облачность, дождь и гроза.

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МЧС обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности:

по возможности оставаться в помещении;

не спускаться в подземные переходы и подвалы;

держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, также опасно находиться вблизи крупных деревьев, парковать рядом с ними автомобили.

Берегите себя и своих близких.

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