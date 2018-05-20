Ливни, грозы и шквальный ветер: МЧС предупреждает

Согласно данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня 19 мая, а также в течение суток 20 мая в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквальный ветер (17-22 м/с).
В Керчи, согласно прогнозам синоптиков, максимальная скорость ветра составит 10 м/с, минимальная температура воздуха +20, максимальный уровень осадков — 3 мм. В тоже время, в городе ожидается облачность, дождь и гроза.
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МЧС обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности:
- по возможности оставаться в помещении;
- не спускаться в подземные переходы и подвалы;
- держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, также опасно находиться вблизи крупных деревьев, парковать рядом с ними автомобили.
Берегите себя и своих близких.