Сегодня на Крым обрушится непогода

В воскресенье в Крыму прогнозируются грозовые дожди и сильный ветер. На полуостров надвигается непогода. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

«29 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Во второй половине суток 28 июля и в течение суток 29 июля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5-1.5 м. В селевых бассейнах малых рек угроза формирования селей», передают в гидрометцентре.

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Температура моря: в Керченском проливе 27 градусов, в Азовском море — 28 градусов тепла, в Черном море — 24-25 градусов. Гидрометцентр предупреждает жителей и гостей Керчи — будьте аккуратнее на отдыхе, в открытых местах и около воды.

В Керчи ожидаются кратковременные дожди, порывистый ветер 6-11 метров в секунду, грозы. Температура воздуха в городе составит ночью 22-24 градуса, днем- 29-31 градус тепла.

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