Лихач в Керчи: на красный свет без тормозов (ВИДЕО)

Ничему людей жизнь не учит!
В сети опубликовали видео, где зафиксировано грубейшее нарушение Правил дорожного движения. На регулируемом перекрестке перед горьковским мостом в Керчи автомобиль проехал на красный сигнал светофора.
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Перекресток — одно из самых аварийно-опасных мест на дороге. Участников движения от ДТП уберегла осторожность. Водитель, который выезжал на разрешающий сигнал светофора, не торопился и успел остановиться.
Буквально 2 дня назад в Керчи произошла ужасная авария, которая унесла 2 человеческих жизни. Керчане, берегите себя и своих близких. Будьте внимательны за рулем.
Лихач в Керчи «пролетел» светофор на красный свет