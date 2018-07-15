Лихая погоня: в Керчи за нарушителем на ВАЗе гналась полиция (ВИДЕО)

Вчера вечером в Керчи полиция гналась за нарушителем на ВАЗе. По словам свидетелей происшествия, водитель автомобиля с номерами 163 региона (Самара и Самарская область) отказался остановиться по требованию сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим началась погоня.

Как сообщают пользователи социальных сетей, погоня началась со стороны улицы Будённого, а догнали нарушителя на Солнечном, на эстакаде.

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На данный момент дальнейшая судьба водителя неизвестна.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

Фото, видео: соцсети

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