Лихие 90-е: как решает конфликты директор симферопольских парков

Несколько дней назад в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о том, что сотрудник Гагаринского парка Симферополя подвергся нападению со стороны директора городских парков столицы Крыма Александра ШАБАНОВА. Об этом на своей странице написал сын потерпевшего Алексей БАТИЩЕВ.

Молодой человек сообщил, что в тот момент, когда его отец исполнял свои обязанности, к нему подошел директор парков и «начал орать, и требовать невыполнимых задач, и хамить».

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Когда сотрудник парка Олег БАТИЩЕВ начал возражать Александру ШАБАНОВУ, последний отвел пострадавшего в заросли, где избил дубиной.

«Я не могу это подробно описать, но это ужас: множественные ушибы, синяки и гематомы. И самое главное — ужас, который мы переживаем сейчас! Разрыв селезенки и ПОЛНОЕ ЕЕ УДАЛЕНИЕ, кровоизлияние в брюшную полость!!! Это что-то страшное, я не могу это описать», — пишет Алексей БАТИЩЕВ на своей странице в социальной сети.

Конкретной причины избиения не могут назвать даже родственники потерпевшего. Но в интервью сайту ForPost жена Олега БАТИЩЕВА Ирина рассказывает, что в последние несколько месяцев у него регулярно происходили конфликты с Александром ШАБАНОВЫМ.

На данный момент Железнодорожный районный суд Симферополя избрал меру пресечения для директора парков крымской столицы Александра ШАБАНОВА в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом пишет издание РИА Новости Крым. Директор симферопольских парков подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.

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Инцидент прокомментировал и глава администрации Симферополя Игорь ЛУКАШЕВ.

«Я, конечно, знаю об этом. Будем разбираться. Я не суд, пусть расследуют соответствующие органы. Конечно, это нехорошо… Нужно людям быть немножко сдержанней по отношению друг к другу и добрее – тогда таких инцидентов не будет», — сказал чиновник журналистам РИА Новости Крым.

Журналисты КерчьИНФО продолжают следить за развитием событий.

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