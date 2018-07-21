Лицемерие украинских властей: почему экипаж «Норда» до сих пор не дома?

Моряки крымского судна «Норд» остаются по-прежнему в «заложниках» на территории Украины. Такую точку зрения высказал заместитель главы Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики при президенте РФ Георгий МУРАДОВ, пишет РИА Новости.

«Моряки сейнера «Норд» по-прежнему остаются в заложниках. Они находятся на территории Украины. Киевские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан – моряков этого сейнера. Но это российские граждане, и люди, естественно, не предадут свое гражданство, свой выбор и родину для того, чтобы покинуть территорию Украины», — заявил МУРАДОВ.

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Ранее официальный представитель украинской «прокуратуры АРК» Татьяна ТИХОНЧУК на своей официальной странице в Facebook заявила, что моряков на территории Украины никто не удерживает и они могут покинуть судно и беспрепятственно вернуться домой.

Но украинские власти так до сих пор и не сдержали свои обещания. Не один из моряков так и не вернулся домой. Остается только надеяться на благоразумность и компетентность украинских властей, которые возможно одумаются и перестанут творить этот беспредел отпустив экипаж «Норда» домой.

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