ЛОБ В ЛОБ: ДТП на улице Гагарина (ВИДЕО)

Сегодня в Керчи произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. Место ДТП — улица Гагарина.

Керченские водители продолжают пополнять печальную статистику аварий в городе. Сегодня вечером в городе столкнулись два легковых автомобиля.

Участники происшествия — такси и Нива. Автомобили пострадали в связи с лобовым столкновением. О пострадавших не сообщается.

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Уважаемые водители, будьте внимательны. Помните, что от ваших действий зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и благополучие окружающих. Соблюдайте ПДД!

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

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