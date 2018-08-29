Лобовое столкновение под Керчью: двое детей пострадали

В районе Горностаевки две легковушки столкнулись «лоб в лоб». Пострадали 4 человека — двое взрослых и двое детей.
Столкнулись автомобили Renault Duster и Kia. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
«На место ДТП немедленно были направлены службы экстренного реагирования», — говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали двое детей и двое взрослых.
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Сотрудники МЧС обесточили автомобили и убрали с проезжей части.