Лобовое столкновение в Керчи: пьяный водитель, двое пострадавших

Вчера в Керчи произошло 2 ДТП с лобовым столкновением. В одной аварии водитель был в нетрезвом состоянии.
Вечером 3 июня в Аршинцево около остановки «Управление ЖРК» столкнулись «лоб в лоб» Ниссан и Жигули. По словам очевидцев водитель ВАЗ 2106 был сильно пьян.
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Двоих пассажиров госпитализировали. В Ниссане никто не пострадал. Подробности выясняются.
Это было второе лобовое столкновение в Керчи за день.
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.