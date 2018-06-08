Лучше пешком: в Керчи дорожает не только бензин, но и проезд

В Керчи в очередной раз вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Об этом на своем сайте сообщила администрация города.
Читать: Изменилась стоимость билетов на рейсовые автобусы проходящие по Крымскому мосту?
С 1 июля стоимость одной поездки в муниципальных автобусах составит 15 рублей. Изменится ли при этом сумма, которую пассажиры платят частникам, неизвестно.
При этом на сайте администрации уточняется, что таковой стоимость проезда и провоза багажа будет оставаться с 1 июля по 31 декабря текущего года. А значит, в качестве подарка к Новому году керчане могут с уверенностью ждать очередного подорожания.