Лучше пешком: в Керчи дорожает не только бензин, но и проезд

В Керчи в очередной раз вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Об этом на своем сайте сообщила администрация города.

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С 1 июля стоимость одной поездки в муниципальных автобусах составит 15 рублей. Изменится ли при этом сумма, которую пассажиры платят частникам, неизвестно.

При этом на сайте администрации уточняется, что таковой стоимость проезда и провоза багажа будет оставаться с 1 июля по 31 декабря текущего года. А значит, в качестве подарка к Новому году керчане могут с уверенностью ждать очередного подорожания.

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