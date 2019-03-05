Лучшего воспитателя Крыма выбрали в Керчи

В Керчи прошел финал Республиканского конкурса «Воспитатель государственных учреждений».

Конкурс организован Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым для выявления и популяризации перспективных воспитательных идей и практик, создания условий для раскрытия творческого потенциала и профессионального роста педагогов.

Конкурс проходил в два этапа. В заочном этапе приняли участие 16 воспитателей государственных учреждений Республики Крым, которые представили материалы по двум конкурсным испытаниям: «Методическое портфолио» и «Видеосюжет».

Читайте: Юная керчанка стала дипломантом международного фестиваля композиторов

Следующий раунд состоялся на базе Керченского учебно-воспитательного комплекса-интерната-лицея искусств. На этом этапе финалисты пробовали свои силы в разнообразных конкурсных заданиях: «Кладовая педагогического мастерства», «Воспитательное мероприятие», «Психолого-педагогическое тестирование».Также конкурсантки продемонстрировали свои сценические таланты, и представили номера художественной самодеятельности на тему: «К подвигу героев сердцем приклонись!».

Победителем конкурса стала Анастасия Адиева, воспитатель ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-интернат №2».

Все финалисты были отмечены почетными грамотами, памятными подарками и сертификатами на получение денежных премий в размере от 5 до 50 тысяч рублей.