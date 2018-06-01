Лучший подарок ребенку — отдельная комната!

В Керчи в честь Дня защиты детей всем родителям предлагают уникальную возможность расширить жилплощадь и порадовать своего ребенка отдельной комнатой.

Рано или поздно каждый родитель поймет, что его чаду нужно собственное пространство. Если не с рождения, то в подростковом возрасте вы точно поймет, что ребенку необходима собственная комната. А если у вас разнополые дети, вопрос о дополнительных квадратных метрах возникнет еще раньше.

Читайте: Юные керчане познакомились с историей Крымского моста

Что может быть лучше, чем своя комната в просторной квартире многоэтажной новостройки? Пожалуй только если дом находится возле морского побережья. Именно такие дома комфорт-класса в активной фазе строительства в Керчи- ЖК «Дом у озера».

ЖК «Дом у озера» в Керчи

ЖК «Дом у озера» — это удобные планировки 1,2,3-х комнатных квартир, бесшумные скоростные лифты, автономное отопление, закрытая территория со своей развитой инфраструктурой. Все это сделает ваше проживание по настоящему комфортным.

На территории комплекса для детей предусмотрены современные и безопасные игровые площадки, частный детский сад. Родители смогут абсолютно бесплатно посещать городок здоровья и теннисный корт во дворе своего дома, а вечером отдыхать на пляже у настоящего озера.

Не смотря на то, что ЖК комфорт-класса, цены здесь более чем приятные — на старте продаж стоимость однокомнатной квартиры от 1 500 000 рублей.

В честь Дня защиты детей будущим новоселам ЖК «Дом у озера» сделали интересное предложение — весь июнь за каждого ребенка дарят квадратные метры.

Не упустите возможность подарить лучшее детство свои детям, а себе обеспечить уют и комфорт. Ведь «Дом у озера» — место, куда хочется возвращаться.

Подробнее о ЖК «Дом у озера» вы можете узнать на официальном сайте застройщика http://жкдом-у-озера.рф/.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.