Люби себя, уважай свой обед!

Твоя Веранда, Гриль-бар INKI прямо к тебе, доставят вкуснейшие обеды и по честной цене! Доставка всего от 300 р.!
Твоя Веранда на этой неделе предлагает тебе попробовать:
Французский обед: нежный сливочно-грибной суп, салат овощной с медово-горчичной заправкой и мясо по-бургундски с хрустящими луковыми кольцами – 290 р.
Итальянский обед: суп минестроне, салат овощной с мидиями и кальмаром, паста Болоньезе – 320 р.
Американский обед: пряный наваристый суп Гамбо, салат Вальфдорф с хрустящим салатом, сочным зелёным яблоком и крошкой арахиса, сочный Фермерский бифштекс с глазуньей и картофелем фри – 320 р.
Так же из предложенных комплексов ты можешь собрать свой обед сам!
В Гриль-бар «INKI» ты можешь попробовать:
Нежный крем-суп из гороха и ароматная беконовая крошка – 65 р.
Крем-суп на томатной основе и сливочный сыр фета – 55 р.
Наваристый суп Гамбо с копченостями, овощами и стручковой фасолью – 95 р.
Нежный шницель из телятины в хрустящей панировке и воздушное картофельное пюре — 175 р.
Запеченная на углях скумбрия, спелый томат, кабачок и картофель — 175 р.
Горячая сковородка с курицей — 175 р.
Слат Немецкий с медово-горчичной заправкой — 95 р.
Салат со стручковой фасолью в сливочной заправке — 75 р.
Салат Тайский с пикантной тайской заправкой — 85 р.
Если вкусный твой обед — работать будет не во вред!
Ищи нас:
Твоя Веранда: ул. Ленина, 43
Бронь столов: +7 978 815 95 16
Следуй за нами:
vk.com/tvoyaveranda
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instagram.com/tvoyaveranda/
http://veranda.com.ru
Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3
Бронь столов: +7 978 815 95 17
Следуй за нами:
http://inki.com.ru/
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vk.com/grillbar_inki
instagram.com/inki_grill_n_cocktails/