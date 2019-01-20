Люби себя, уважай свой обед!

Твоя Веранда, Гриль-бар INKI прямо к тебе, доставят вкуснейшие обеды и по честной цене! Доставка всего от 300 р.!

Твоя Веранда на этой неделе предлагает тебе попробовать:

Французский обед: нежный сливочно-грибной суп, салат овощной с медово-горчичной заправкой и мясо по-бургундски с хрустящими луковыми кольцами – 290 р.

Итальянский обед: суп минестроне, салат овощной с мидиями и кальмаром, паста Болоньезе – 320 р.

Американский обед: пряный наваристый суп Гамбо, салат Вальфдорф с хрустящим салатом, сочным зелёным яблоком и крошкой арахиса, сочный Фермерский бифштекс с глазуньей и картофелем фри – 320 р.

Так же из предложенных комплексов ты можешь собрать свой обед сам!

В Гриль-бар «INKI» ты можешь попробовать:

Нежный крем-суп из гороха и ароматная беконовая крошка – 65 р.

Крем-суп на томатной основе и сливочный сыр фета – 55 р.

Наваристый суп Гамбо с копченостями, овощами и стручковой фасолью – 95 р.

Нежный шницель из телятины в хрустящей панировке и воздушное картофельное пюре — 175 р.

Запеченная на углях скумбрия, спелый томат, кабачок и картофель — 175 р.

Горячая сковородка с курицей — 175 р.

Слат Немецкий с медово-горчичной заправкой — 95 р.

Салат со стручковой фасолью в сливочной заправке — 75 р.

Салат Тайский с пикантной тайской заправкой — 85 р.

Если вкусный твой обед — работать будет не во вред!

Ищи нас:

Твоя Веранда: ул. Ленина, 43

Бронь столов: +7 978 815 95 16

Следуй за нами:

vk.com/tvoyaveranda

facebook.com/tvoyaveranda/

instagram.com/tvoyaveranda/

http://veranda.com.ru

Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3

Бронь столов: +7 978 815 95 17

Следуй за нами:

http://inki.com.ru/

facebook.com/grillbarinki

vk.com/grillbar_inki

instagram.com/inki_grill_n_cocktails/