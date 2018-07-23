Лжесоветников АКСЕНОВА поймали на взятке в 5 миллионов рублей

Крымские правоохранительные органы задержали лиц, которые выдавали себя за советников главы Республики Крым. Они вымогали деньги в обмен на обещание содействия проблем на уровне республиканских властей. Об этом АКСЕНОВ рассказал журналистам РИА Новости Крым.

«Ко мне через Facebook обратились люди. Они не могли пробить определенные вещи с точки зрения ФЦП. Они мне рассказали, что есть люди, представляющиеся «решалами», которые в Совете министров, в том числе со мной, легко могут договориться по всем вопросам. Я им ответил: очень хорошо, давайте привлечем МВД и «договоримся». Это не должностные лица, а жулики, которые мошенническим способом пытались получить 5 миллионов рублей», – рассказал глава РК.

По словам АКСЕНОВА, этот случай не первый, а насчитывается уже 10 случаев, когда люди обращались с такими же проблемами.

Данные сообщения были адресованы в МВД и Антикоррупционный комитет. В течении трех дней, лжесоветники поймали на попытке получить взятку.

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