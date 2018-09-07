«М/Ж не культурные новости»: план мероприятий на День города-2018 (ВИДЕО)

С 1 сентября стартовал новый сезон культурно-развлекательной передачи «М/Ж не культурные новости».

Маша и Женя – самые активные и веселые ведущие. Теперь они ведут свою передачу в новом формате совместно с сайтом КерчьИНФО. Ребята будут в своем непринуждённом стиле рассказывать о самых интересных новостях в городе Керчь. Всем обязательно к просмотру — будет весело и очень круто!

Читайте: «М/Ж не культурные новости»: теперь на КерчьИНФО!

Совсем скоро состоится главное событие этого года — День рождения нашего любимого города. Маша и Женя рассказали нам о мероприятиях, которые пройдут в Керчи в этот знаменательный день.

Самые интересные и захватывающие события, происходящие на выходных, Вы сможете наблюдать в выпуске «М/Ж не культурные новости». Смотрите видео на нашем информационном портале!

«М/Ж не культурные новости»: план мероприятий на День города-2018

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